Un chien dans un état misérable en fourrière cherche une famille aimante qui lui mettra des étoiles dans les yeux

Pour certains animaux, la vie est un véritable parcours du combattant. Frost, un chien de 7 ans à la robe d’une blancheur immaculée, a vu son existence entachée par de multiples épreuves. Il a notamment affronté de nombreux problèmes de santé. Aujourd’hui, l’association Tilka fait tout son possible pour mettre la patte sur la famille d’accueil ou d’adoption idéale pour cette adorable boule de poils en quête de l’amour avec un grand « A ».

Frost est un battant. Il avance sur le chemin de la vie en surmontant pléthore d’obstacles avec courage. Ce chien, typé Dogue, a atterri dans une fourrière où le froid et la solitude l’ont rejoint.

Il traînait un corps émacié et arborait un arrière-train constellé de plaies « d’origine indéterminée ». Un trouble auriculaire le tourmentait également.

« En allant en fourrière pour rendre visite à d'autres chiens, nous sommes tombés sur cette pauvre misère dans un état catastrophique, explique l’association Tilka sur Animaux.fr, la plateforme d’adoption responsable fondée par Woopets, le temps de chercher une FA [famille d’accueil] en urgence, son état s'est dégradé et on ne pouvait se résoudre à le laisser mourir dans le froid et la solitude d'un box de fourrière... Il a donc été récupéré par la présidente de l'association qui l'a amené chez le véto, après avoir failli mourir d'une occlusion intestinale... »

Bien que « son état médical soit loin d’être résolu », Frost se remet doucement sur patte. « Il est actuellement en famille d'accueil très temporaire [en Île-de-France] le temps de se retaper », apprend-on.

© Association Tilka / Animaux.fr

« Frost a manqué de tout »

Au sein de sa famille d’accueil temporaire, le toutou commence à afficher plus de kilos sur la balance. Selon ses bienfaiteurs, il est « très proche des femmes et assez protecteur ».

Effrayé par les gestes brusques, Frost garde certainement en mémoire de mauvais souvenirs. « On pense malheureusement qu’il a été battu et enfermé longtemps », précisent ses anges gardiens.

© Association Tilka / Animaux.fr

Après avoir vécu des épreuves douloureuses et fait l’expérience de la fourrière, l’animal découvre un monde nouveau, empreint d’amour et de bienveillance. Comme le rapportent les bénévoles, il semble aimer les caresses et le confort d’un bon panier.

« Il a encore très faim, donc attention aux doigts. Il ne faut rien laisser traîner, car Monsieur pourrait chiper, ajoute l’association Tilka, on ne peut lui en vouloir, Frost a manqué de tout. »

La quête d’un nouveau foyer

Depuis son sauvetage, Frost a gagné en confiance et s’adapte bien à la vie de famille. Il cohabite avec 2 autres chiens (un mâle et une femelle), ainsi qu’un enfant de 4 ans. Non seulement il fait preuve d’une grande douceur avec les tout-petits, mais « ne dit rien aussi aux chats ».

Ses sauveurs cherchent en urgence une nouvelle famille d’accueil « longue durée », ou un foyer d’adoption prêt à lui ouvrir complètement les portes de son cœur (Île-de-France ou départements limitrophes).

Frost aura-t-il droit au « happy ending » qu’il mérite tant ?

© Association Tilka / Animaux.fr

Pour en savoir plus sur Frost (besoins spécifiques, compatibilités…) ou faire une demande d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.