Une association pensait avoir assuré l'avenir de ce chien avant de le découvrir abandonné dans un parc et démoralisé

La découverte d’un chien âgé seul dans un parc a déclenché l’intervention de l’équipe du refuge du comté de Montgomery (Montgomery County Animal Shelter), basé à Derwood dans le Maryland (Etats-Unis). En arrivant sur les lieux, les bénévoles ont constaté que le canidé au pelage noir portait une médaille frappée des coordonnées de ses propriétaires, rapportait The Dodo.



Ils pensaient être sur le point de le ramener à sa famille, mais ont eu un doute en voyant qu’il était négligé depuis un certain temps. Leurs craintes se sont confirmées lorsqu’ils ont appelé ses maîtres ; ceux-ci ne voulaient plus de lui. Les bénévoles ont également appris que l’animal, qui répond au nom de Rigsby, avait été adopté par ces personnes 6 ans auparavant au refuge du comté de Montgomery, justement.

Madeline, membre de cette équipe, a dit de lui sur Instagram qu’il est « un gars facile à vivre. Je me sens tellement mal pour lui et j'espère qu'il pourra avoir une seconde chance pour de vrai cette fois ».



Rigsby, 10 ans, n’a pas mis longtemps à se faire aimer de ses bienfaiteurs par sa douceur. Au refuge, il s’est lié d’amitié avec un autre chien sénior. Tous 2 partageaient d’ailleurs le même box. « Il est propre, reste calme et obéit aux ordres ‘assis’ et ‘donne la patte’ », détaille Madeline.



Elle et ses collègues lui cherchaient une famille d’accueil disposée à la fois à l’aider à surmonter sa déception et à répondre à ses besoins médicaux. Ils en ont trouvé une, celle d’une bénévole de longue date prénommée Linda, via l’association The Forgotten Pet Advocates (FPA).

« J’ai su que c'était lui »

« J'ai vu ce garçon apparaître sur le fil d'actualité, et […] j’ai su que c'était lui », raconte Linda qui est tombée sous le charme de Rigsby. Elle l’a rencontré au refuge avec son chien Bentley, sénior lui aussi, et l’entente a été quasi immédiate.

« Rigsby s'est parfaitement installé, et Bentley est ravi de l'avoir à ses côtés, indique The Forgotten Pet Advocates. Ils dorment côte à côte, et Rigsby a constamment envie d'être auprès de son frère et de sa maman ! Nous ne pourrions pas être plus heureux pour ce gentil garçon ! »

Après l’épisode traumatisant de son abandon, Rigsby a eu droit à un nouveau départ et il n’aura plus à vivre dans l’incertitude.