Cet homme ayant fondé un refuge a tout perdu sauf son amour pour les chiens, et il s’est marié en leur présence

En Chine, un refuge pour chiens a vu naître bien plus qu’un projet de sauvetage animalier. Porté à bout de bras par un homme au grand cœur et une jeune bénévole passionnée, il est devenu le symbole d’un engagement profond, ainsi que le théâtre d’une union hors du commun, célébrée au milieu de leurs protégés à 4 pattes.

Yang a toujours aimé les chiens et voulu leur venir en aide. Un sentiment exacerbé par la perte tragique de ses amis canins, tombés gravement malades, lorsqu’il était enfant.

L’homme de 31 ans, qui habite Tianjin dans le nord de la Chine, était à la tête d’une entreprise de construction. Son activité se portait bien jusqu’en 2020. Faisant face à des difficultés financières de plus en plus importantes, il s’était retrouvé lourdement endetté, au point de vendre la quasi-totalité de ses biens, dont une maison et 2 voitures. Il avait fini par faire faillite.

Après cela, Yang avait décidé de consacrer sa vie aux chiens en détresse. Avec le peu de ressources qu’il lui restait, il avait commencé à secourir les canidés errants, puis avait pu bâtir un petit refuge pouvant accueillir 10 animaux.



Interviewees/Baidu

Par la suite, grâce à des soutiens extérieurs, il a recruté des bénévoles. Parmi eux se trouvait une étudiante appelée Zhao. Arrivée en 2022, la jeune femme de 25 ans a donné de son temps, mais aussi de son argent, pour rendre le quotidien des pensionnaires du refuge plus agréable.

Peu à peu, Zhao et Yang sont tombés amoureux. La bénévole admirait le dévouement de Yang, tandis que celui-ci était charmé par le calme de Zhao, son esprit d’initiative et son amour pour les animaux. « Je n’ai pas rencontré Yang à l’apogée de sa richesse, mais je l’ai vu au sommet de sa bonté », a-t-elle confié au South China Morning Post.

« Il a tout sacrifié pour les chiens »

Ensemble, ils ont donné une tout autre dimension au refuge, qui a porté sa capacité d’accueil de 10 à 200 places. Récemment, ils ont décidé de se marier. Les chiens du sanctuaire comptant énormément pour eux, ils ont eu l’idée d’organiser la cérémonie parmi eux.

Le tapis rouge a ainsi été déroulé entre les rangées de boxes et l’espace décoré pour l’occasion. Le jour J, le couple s’est avancé devant plus de 300 convives, entre proches et bénévoles, et sous les joyeux aboiements des chiens.



Interviewees/Baidu

Zhao et Yang ont célébré leur union comme ils rêvaient de le faire, entourés de tous ceux qu’ils aiment et qui les aiment.



Interviewees/Baidu

« Nous seuls savons à quel point le parcours a été difficile pour notre boss Yang, a déclaré l’un des bénévoles pendant la fête. Il a tout sacrifié pour les chiens. »

Interviewees/Baidu