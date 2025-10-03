Une femme aveugle réalise à nouveau ses rêves grâce à l’arrivée d’un chien-guide dans sa vie

Jaclyn Schiemann est une femme qui a toujours apprécié sa solitude. Elle tient à son indépendance, mais cela n’a pas toujours été facile à cause de son handicap. En effet, elle est aveugle et s’est souvent restreinte au niveau des activités en extérieur par peur de se blesser ou de se retrouver dans une mauvaise situation. Toutefois, depuis que son chien-guide Tyrus est entré dans sa vie, les choses ont totalement changé.

Visiter un parc national , voyager à travers les États-Unis ou s’amuser sur des manèges sont autant de plaisirs auxquels Jaclyn Schiemann, une Américaine aveugle, pensait ne pas pouvoir accéder. Des craintes et des appréhensions l’empêchaient de prendre son sac à dos et de partir seule, jusqu’à ce qu’un toutou nommé Tyrus entre dans sa vie.

Tyrus n’est pas n’importe quel chien. Il a été formé et a décroché un diplôme pour pouvoir accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes au quotidien. De ce fait, il sait comment signaler la présence d’un obstacle, monter sur un trottoir, etc. Il offre des yeux à ceux qui n’en ont plus, et bien plus encore.

Jackie Schiemann / Facebook

Un regain de confiance

Jaclyn Schiemann aime être seule, comme elle l’a mentionné dans un témoignage rapporté par Spectrum News 1 . Malgré tout, la plupart du temps, elle devait se faire accompagner pour ses sorties, car elle craignait de se retrouver en mauvaise posture dehors. Une situation difficile à vivre, comme elle souhaitait acquérir son indépendance. Elle a alors fait une demande pour obtenir un chien-guide et Tyrus l’a rejointe 2 ans plus tard.

L’arrivée du Labrador américain dans sa vie a totalement bouleversé son quotidien. Au fil des sorties avec lui, elle a repris goût aux promenades seule, parce qu'elle s’est sentie de plus en plus confiante . Cela lui a redonné l’envie d’explorer le monde, car ses peurs se sont dissipées : « Je peux faire n'importe quoi, aller n'importe où, mais avec lui, je n'ai pas peur. J'ai un compagnon constant », assurait-elle.

A lire aussi : Il grogne, gratte et aboie sans s’arrêter, ce chien pressent l'incendie que sa famille ne voit pas encore et les sauve tous (vidéo)

Le duo a exploré 6 parcs naturels en 2 ans à travers le pays et s’est même offert une virée à Disneyland. Un nouveau départ pour Jaclyn, qui peut à présent rêver et se projeter seule : « Cela change ma vie, c'est libérateur, c'est encourageant de pouvoir sortir et faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire seule », confiait-elle.