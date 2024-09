Après 2 mois de recherches intensives dans un parc national, un couple découvre la présence de son chat, à plus de 1200 kilomètres de là

Benny et Susanne Anguiano étaient partis en camping pour explorer l’immense site de Yellowstone. Dans cette aventure, ils ont choisi d’emmener leur chat, Rayne Beau, un minet habitué des voyages et toujours heureux de suivre ses maîtres. Durant le séjour, le pire est arrivé : le chat a disparu. À partir de là, une recherche active s’est mise en place.

Benny et Susanne ont parcouru le site naturel durant des semaines et des semaines. Ils ont tout essayé, mais leur chat restait introuvable. Ils ont abandonné leur quête, et c’est au moment de rentrer chez eux qu’ils ont reçu un appel plein de surprises. Leur histoire rocambolesque a été partagée par ndtv.

60 jours de recherches

Au total, le couple aura arpenté le parc de Yellowstone durant 60 jours. Leur chat, Rayne Beau, a disparu un jour, prenant peur après avoir entendu un bruit dans la forêt. Dès lors, il est resté introuvable.

Le couple a tenté les méthodes habituelles : appels, friandises ou encore jouets. Ces stratagèmes n’ont malheureusement pas fonctionné.

Photo d'illustration

« Nous avons dû partir sans lui »

La décision a été extrêmement douloureuse, mais Benny et Susanne ont bien compris qu’ils ne pourraient plus poursuivre les recherches ainsi. Susanne exprimait avec déchirement : « Ce fut la journée la plus difficile car j’avais l’impression de l’abandonner ». En effet, ce jour marquait la fin des recherches, et le début d’un certain deuil.

1287 kilomètres plus loin

Au moment de quitter les lieux, les deux campeurs ont reçu un appel surprenant. Une association de protection animale, située à Roseville, en Californie, avait retrouvé la trace de Rayne Beau. Ce dernier n’était donc plus dans le parc national de Yellowstone, mais dans une ville très éloignée, à plus de 1200 kilomètres.

Cet appel semblait inespéré, le couple a même éprouvé quelques difficultés à y croire.

Photo d'illustration

« Il était vraiment épuisé »

En retrouvant Rayne Beau, Susanne et Benny ont découvert un chat très fatigué par ces centaines de kilomètres de marche.

Le couple reste curieux de savoir ce que le chat a vécu durant ces deux mois d’errance. A-t-il rencontré des gens, été nourri, protégé ?

Quoi qu’il en soit, le couple confirme que sans la présence de sa puce électronique, le trio n’aurait sans doute jamais pu être réuni. De retour dans son foyer, Rayne Beau profite de chaque instant auprès de ses maîtres, et n’est pas près de reprendre la route.