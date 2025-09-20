Une femme au volant d’un 4x4 s’arrête devant le jardin d’une famille et laisse son chien sur la pelouse

Gerald a été abandonné de la pire des façons par sa propriétaire. Dans une indifférence totale, cette dernière l’a fait sortir de sa voiture et est partie sans se retourner. L’animal s’est retrouvé sur la propriété d’une famille, qui est restée bouche bée en visionnant les caméras de surveillance.

Gerald, un petit chien d’environ 12 ans, a été trahi par la personne qui devait prendre soin de lui. Au lieu de lui apporter du bonheur et de l’attention, cette dernière l’a négligé, puis l’a lâchement abandonné dans un jardin. Les propriétaires des lieux ont été particulièrement choqués en visionnant la vidéo de l’abandon, capturée par leur caméra de surveillance.

L’incident s’est produit dans le Tennessee, aux États-Unis, précisait WSMV 4 . Un dimanche, en plein après-midi, un véhicule de la marque Jeep s’est avancé dans un quartier, puis s'est stationné sur le trottoir, devant une maison. La conductrice est alors sortie de la voiture, puis a abandonné un chien sur la pelouse.

Un animal en piteux état

L’association Humane Society du comté de Dickson a été prévenue et a pris en charge le canidé. Cela a été un double bouleversement pour les membres de l’organisme. Ils ont d’abord découvert les images de l’abandon en visionnant la vidéo de la caméra. Puis, le choc a été d’autant plus grand lorsqu’ils ont vu dans quel état se trouvait le rescapé.

Le pauvre chien, nommé Gerald par ses sauveteurs, était totalement négligé : « Quand le chien est arrivé, ses poils étaient complètement emmêlés, couverts d'excréments, et il ne pouvait pas faire ses besoins tant les nœuds étaient épais et compacts », indiquait un porte-parole. Le quadrupède avait aussi plusieurs contusions, une infection de la peau et un œil lui a été retiré.

@wsmvtv / Instagram

Psychologiquement, ses années de souffrance n’ont pas été sans impact. Il était traumatisé et stressé de se retrouver au refuge, dans un environnement absolument inconnu. Heureusement, dans son malheur, la boule de poils est tombée sur des personnes qui veilleront sur son bien-être et s’assureront qu’il ne souffre plus jamais.

Son ancienne propriétaire, quant à elle, est activement recherchée pour répondre de ses actes face à la justice.