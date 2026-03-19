« Nous n'avions prévu d'adopter qu'un seul chien », un couple adopte une chienne et finit par accueillir aussi son meilleur ami

Au départ, il ne s’agissait que d’une simple adoption. Mais lorsque Kelvin et sa femme ont découvert que le compagnon le plus proche de leur chiot attendait toujours une famille au refuge, leur projet a pris une tournure bien plus émouvante. Profondément touchés, ils ont en effet décidé de ne pas séparer les 2 boules de poils.

Récemment, Newsweek s’est intéressé à l’histoire touchante de Kelvin Luscombe, originaire du Royaume-Uni. Sa rencontre avec Nana, une chienne croisée Corgi-Teckel adoptée dans un refuge italien, a marqué le début d’une belle aventure, pour l’un comme l’autre.

L’adoption d’une petite chienne attachante

Nana est une petite chienne pleine de personnalité qui est arrivée chez ses nouveaux propriétaires à seulement 6 mois et qui a tout de suite conquis tout le monde. Affectueuse, joueuse et très attentive, elle adore particulièrement les enfants et les jeux comme le cache-cache.

© Furry Rescue Italy / Facebook

La boule de poils se retrouvait pourtant sans camarade canin pour la première fois. Au refuge italien où elle vivait avant son adoption, Nana avait en effet développé une grande complicité avec un autre chiot, Pepe.

Ce dernier, croisé Épagneul et Épagneul breton, est décrit comme affectueux, sociable et au tempérament doux. Une description confirmée par Kelvin : « Il est si gentil ; il adore les gens », assure-t-il.

Ce lien étroit entre Nana et Pepe allait plus tard influencer une décision importante pour leur future vie...

© Furry Rescue Italy / Facebook

Un changement de plan

Au départ, le couple ne prévoyait d’adopter qu’un seul chien et s'est tourné à l'époque vers l’association Furry Friends Rescue Italy, un choix motivé par le manque d’options locales après le confinement.

Pendant quelques mois, Nana s’est installée seule dans sa nouvelle maison au Royaume-Uni, mais le souvenir de Pepe, son ami du refuge, ne l’a jamais quittée. Ses nouveaux maîtres ont alors pris une touchante décision.

« Nous n'avions prévu d'adopter qu'un seul chien », a déclaré Kelvin. « Mais quelques mois plus tard, nous avons décidé d'adopter Pepe, car nous savions qu'ils s'entendaient bien. »

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De retour sous le même toit, les 2 toutous ont rapidement retrouvé leur complicité et leurs petites habitudes. Malgré sa petite taille, Nana s’est même imposée comme la petite chef du duo, guidant Pepe dans ses interactions.

« C’est la petite Nana qui commande », a déclaré Kelvin. Elle « réprimande souvent Pepe s’il est trop entreprenant avec les autres chiens ».

Aujourd’hui réunis pour la vie, Nana et Pepe peuvent enfin poursuivre leur histoire d’amitié comme au premier jour, et cela grâce au grand cœur de leurs nouveaux maîtres.