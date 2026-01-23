Une famille se rend au refuge pour adopter un chien, mais découvre qu'il a un meilleur ami et prend une décision touchante (vidéo)

De l’autre côté de l’Atlantique, un couple décidé à agrandir sa petite famille s’est rendu au refuge avec l’objectif d’adopter un chien. Mais une rencontre touchante a bouleversé leurs plans…

En poussant les portes du refuge de la Benton-Franklin Humane Society (BFHS), Tana et Paul étaient déterminés à n’adopter qu’un seul chien. Un Berger Allemand avait notamment conquis leur cœur. Toutefois, l’animal avait noué une relation unique avec un autre pensionnaire.

Comme le rapporte The Dodo, les toutous – nommés Ollie et Bruno – sont vite devenus inséparables. Leurs bienfaiteurs ont compris qu’ils s’entendaient à merveille, le jour où ils les ont placés dans le même groupe de jeu. « Ils sont amis depuis un certain temps et ils ont toujours aimé jouer ensemble », déclare Julie Saraceno, une promeneuse de chiens bénévole.

Une longue attente au refuge

Pour la petite histoire, Bruno a été adopté au refuge par une famille lorsqu’il était chiot. Malheureusement, son adoptant a fini par se séparer de lui après être gravement tombé malade. Ne pouvant plus s’occuper de son fidèle ami à 4 pattes, il l’a remis entre les mains bienveillantes du refuge de la BFHS.

Quant à Ollie, elle a été abandonnée devant la porte de l’établissement avec un congénère. Selon nos confrères d’outre-Atlantique, son compagnon d’infortune a eu la chance d’être adopté très vite. La chienne, restée seule, a vu les jours, les semaines, puis les mois défiler sous ses yeux, sans que le bonheur absolu ne daigne pointer le bout de sa truffe…

« Super, on va prendre les 2 »

Au total, Bruno est resté 280 jours, et Ollie 537 jours au refuge. Une longue attente pour ces 2 cœurs à prendre et remplis d’amour… Pendant plusieurs mois, ces toutous voisins de chenils ont tissé un lien précieux au point de devenir les meilleurs amis au monde.

Alors, quand Tana et son époux ont observé leur belle alchimie durant une séance de jeu, ils ont su qu’ils ne repartiraient pas avec un chien, mais bien 2 !

« Je me suis dit : "Super, on va prendre les 2", a déclaré Tana, « [les employés du refuge] étaient choqués. La fille a dit : "J'ai des frissons. J'ai la chair de poule." » C’est ainsi que Bruno et Ollie sont sortis par la grande porte ensemble, patte dans la patte, en compagnie de leurs nouveaux adoptants.

« C’était comme si c’était ce qui devait arriver aujourd’hui, a conclu Tana, ils méritent tous les 2 de rentrer chez eux. » Lors du grand départ vers leur nouveau nid douillet, une employée du refuge est même venue leur dire adieu pendant son jour de congé. Bruno et Ollie ont marqué leurs bienfaiteurs, et sont prêts à croquer la vie à pleines dents dans le foyer de leurs rêves.