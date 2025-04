Aperçue grâce à une caméra de surveillance, cette petite chienne abandonnée a pu être sauvée après avoir erré pendant un long mois (vidéo)

En voyant cette boulede poils qui semblait totalement perdue se cacher sous sa voiture, Maribel a su qu’elle devait rapidement faire quelque chose. Sans attendre une minute, elle a alors contacté Suzette Hall, fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29, afin d’obtenir quelques conseils sur comment attraper l’animal sans lui faire peur ou la blesser pour autant. Connue pour ses nombreux sauvetages, Suzette a alors guidé la bonne samaritaine, l’encourageant dans un premier temps à questionner le voisinage. En recueillant divers témoignages, Maribel a découvert que la chienne avait été abandonnée dans le quartier un mois auparavant. Depuis, elle erre seule, tentant désespérément de trouver de la nourriture et un refuge…

Un sauvetage pas si facile

“Elle avait tellement peur, passant de longues nuits seule, cachée sous les voitures. Même les tout petits sosies d'Ewok (personnages fictifs de l’univers Star Wars, NDLR) sont abandonnés”, a déclaré Suzette Hall à The Dodo. Au début, la petite chienne parvenait à éviter toutes les tentatives de capture de Maribel. Puis, sur les conseils de Suzette, la femme a installé une cage trappe chargée de nourriture devant son garage. Quelques jours plus tard, la femelle épuisée s’est laissée attraper, poussée par son besoin vital de manger. L'entièreté de la scène a été filmée par la caméra de surveillance et postée sur le compte Facebook de Suzette Hall.

Immédiatement, sa sauveuse a emmené la chienne à la clinique vétérinaire Camino Pet Hospital afin qu’elle reçoive les premiers soins et qu’elle soit toilettée en urgence. Désormais en sécurité, la petite chienne a été rebaptisée Princess Leia, clin d'œil à l’univers de Star Wars encore une fois. “C'est la fifille la plus espiègle de tous les temps et elle est tellement adorable”, assurait alors Suzette Hall. Placée en famille d’accueil le temps de trouver sa famille pour la vie, Princess Leia a pu reprendre des forces et réapprendre à faire confiance en l’humain. Une vie bien plus douce si l’on pense au fait qu’elle a erré seule pendant plus d’un mois, effrayée et épuisée par ses journées de solitude et de faim…

