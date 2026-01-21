En s’aventurant sur un court de tennis, ce chien errant a marqué le cœur des habitants de toute une ville (vidéo)

Pour certains chiens, le destin prend parfois des chemins inattendus. En Colombie, un chiot errant a trouvé bien plus qu’un refuge en posant ses pattes sur un court de tennis : il y a trouvé sa place. Aujourd’hui, il n’est plus là, mais sa joie de vivre et son affection restent gravées dans la mémoire de tous.

Pour beaucoup de chiens errants, le plus beau rêve est de trouver enfin un foyer pour toujours. Pour un chiot noir de Colombie, ce conte de fées a débuté le jour où il a mis les pattes sur un court de tennis public.

Un foyer inattendu

Comme le rapporte The Dodo, tout a commencé en 2014 lorsque ce toutou errant est apparu à l’Institut des sports et loisirs de Guarne (INDER). Très vite, les moniteurs ont remarqué sa passion pour les balles de tennis.

Baptisé Roger, il a d'ailleurs passé sa première journée à courir après les balles égarées avec enthousiasme, et lorsqu’il a fallu partir, il a choisi de rester sur place.

© INDER

Pendant les 11 années suivantes, Roger est devenu un habitué du court de tennis, passant de simple ramasseur de balles à un membre à part entière de l’équipe.

© INDER

Sans maison à lui, il avait trouvé au club un véritable foyer, avec un coin confortable dans les bureaux pour dormir et des soins attentifs de l’équipe, qui veillait à sa nourriture, sa santé et son bien-être.

Une mascotte inoubliable

Véritable rayon de soleil, ce toutou joueur a très vite conquis le cœur du personnel et des élèves, devenant le chouchou du club. Au fil du temps, sa petite bande d’amis s’est vite étendue à des centaines d’admirateurs venus de toute la ville, tous séduits par sa gentillesse et sa joie de vivre.

En 2025, 11 ans après son arrivée, l’équipe d’INDER a donc voulu honorer Roger en lui érigeant une statue. Malheureusement, quelques semaines avant l’inauguration prévue en décembre, le toutou est décédé, entouré des instructeurs qui l’avaient tant aimé.

« Notre cher Roger, le petit chien qui a conquis le cœur de tous, joue désormais au paradis des chiens, entouré de milliers de balles de tennis », a écrit tristement l’équipe sur Facebook.

Bien que le chagrin ait envahi la communauté après sa disparition, le gentil Roger a quand même été célébré comme il le méritait : sa statue a été dévoilée devant une foule émue.

« Cet hommage n'est pas seulement pour un chiot. Il est pour un collègue, un ami et un pan de l'histoire de Guarne », a écrit l’INDER sur Facebook. « Un symbole qui restera à jamais dans l'un de ses endroits préférés, là où il a couru, joué, vu grandir des générations d'athlètes et donné de l'amour. »

© INDER

Quelques mois après sa disparition, la peine reste vive, mais la statue de Roger continue de rappeler la joie et l’affection qu’il a offertes. Ce chien sans foyer avait finalement trouvé une immense famille…