"Il avait juste besoin d'une chance", ce chien ignoré par les adoptants a passé 3 Noëls au refuge avant de goûter au bonheur

Après de longues années à attendre au refuge qu’un regard se pose enfin sur lui, un chien sénior au cœur tendre a vu sa patience récompensée. Le croisé Staffie au tempérament doux a touché en plein cœur l’un des visiteurs, en quête d’un nouvel ami après la disparition du précédent.

Captain, un croisé Staffordshire Bull Terrier qui fêtera bientôt son 12e anniversaire, a enfin été adopté après avoir passé plus de 3 ans au refuge écossais Dogs Trust de Glasgow. Son séjour de 1165 jours a pris fin après sa rencontre avec Tom Gallacher, un habitant de Wishaw, dans le Lanarkshire, rapportait le Daily Mail .

Affectueusement surnommé “Captain Cuddles” (Capitaine Câlins) par les membres du personnel de la structure d’accueil, ce chien s’était signalé, dès son arrivée en décembre 2021, par son caractère extrêmement enjoué et amical.



Daily Mail

Malgré son agréable personnalité et ses nombreuses qualités, il peinait à susciter l’intérêt des visiteurs. En 3 ans, une seule famille avait demandé à le rencontrer, et cela n’avait pas abouti à son adoption.

Ceux qui prenaient soin de lui au Dogs Trust de Glasgow ne voulaient pas qu’il passe un 4e Noël au refuge. leur voeu a été exaucé avec la visite de Tom Gallacher.

L’homme confie au Daily Mail qu’il a éprouvé une “connexion immédiate” avec Captain. En venant au refuge, il a très clairement expliqué qu’il était à la recherche d’un nouveau compagnon âgé ou malade. Il avait perdu son précédent chien, qui répondait au nom de Ben, en 2021 et se sentait désormais prêt à ouvrir les portes de son foyer et de son coeur à un autre animal.



Daily Mail

“Incroyablement enthousiaste à l’idée de passer notre premier Noël ensemble”

“Dès que j'ai vu [Captain], j'ai su que c'était mon chien, raconte Tom Gallacher au Daily Mail. Il avait tellement d'amour à donner, mais personne à qui l’offrir. Il avait juste besoin d'une chance.”

A lire aussi : A l’approche des fêtes, des familles se mobilisent massivement lors d’un weekend d’adoption et offrent un nouveau départ à près de 1 000 animaux



Daily Mail

“Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de passer notre premier Noël ensemble, d’autant plus qu’il fêtera aussi son anniversaire en décembre et qu’il aura 12 ans, poursuit le nouveau propriétaire de Captain. J’ai prévu d’organiser une fête avec un gâteau et plein de cadeaux.”