Une automobiliste abandonne son chiot devant une maison dont la caméra de surveillance filme la scène

Bon nombre d’abandons restent malheureusement impunis, faute de témoin ou de preuves. Celui dont le chiot dont il est question ici a été victime ne sera sans doute pas sans suite, car la personne qui l’a abandonné a été filmée. Mieux encore, le jeune canidé a été adopté peu après, rapportait ABC 7.

Les faits ont eu lieu à New Rochelle dans le comté de Westchester, dans l’Etat de New York (Etats-Unis). Ce jour-là, la caméra de surveillance extérieure d’une maison a filmé une automobiliste pendant qu’elle se débarrassait du chiot.

Les images montrent un 4x4 de couleur blanche s’arrêtant devant la propriété, puis une femme vêtue d’une blouse bleue descendre du siège conducteur, faire le tour du véhicule et ouvrir l’une des portières arrière pour en faire sortir le petit quadrupède, qui est de race Labrador Retriever d’après ABC 7.

La conductrice regagne ensuite sa voiture et redémarre, laissant le chiot sur place. Ce dernier devait être confus et terrifié en voyant ainsi sa propriétaire s’éloigner et en se retrouvant en ces lieux qu’il ne connaissait pas.



Humane Society of Westchester at New Rochelle / Facebook

Par chance, les habitants de la maison dont le système de sécurité a capturé cette séquence se sont rapidement rendu compte de sa détresse et l’ont recueilli.

Adopté par la famille dont la caméra de surveillance a filmé la scène

L’association locale SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) de Westchester a été informée de la situation et a aussitôt lancé un appel à témoins pour tenter d’identifier l’auteure de l’abandon. Ce message et la vidéo ont été massivement relayés sur les réseaux sociaux, notamment par la Humane Society of Westchester, une autre organisation de protection animale basée dans la ville.

A lire aussi : Après 10 ans de refuge, le plus ancien résident est désormais prêt à donner sa confiance aux humains

Le sauvetage du chiot n’est pas la seule bonne nouvelle le concernant ; il a, en effet, été adopté par la famille l’ayant hébergé, toujours d’après ABC 7.