Une femme adopte une chienne borgne et découvre ensuite qu’elle l’a sauvée de l’euthanasie à 1 jour près (vidéo)

Dans les vidéos partagées par Audrey, Indie respire la joie et le bonheur. En quelques jours, elle est passée de chienne enfermée dans un chenil et condamnée à mort, à une chienne libre, heureuse, aimée, et qui a toute une vie devant elle.

La rencontre entre Audrey et Indie semble avoir été provoquée par le destin. Audrey avait toujours voulu un chien, et avait attendu patiemment de trouver celui qui lui correspondrait parfaitement. Indie, quant à elle, avait attendu très longtemps sans trouver de famille, et devait être abattue pour libérer de la place dans le refuge. Audrey ignorait l’ultimatum qui pesait sur les épaules d’Indie, et pourtant, elle l’a adopté 1 jour avant la date fatidique. Un récit relaté par PetHelpful.

© saltiegrandma / TikTok

Personne ne s’intéressait à Indie

Les frais d’adoption d’Indie s’élevaient à peine 23 euros. En effet, son refuge voulait inciter les visiteurs à se tourner vers elle, car personne ne lui accordait d’intérêt. Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d’abord la race. Indie est un Pitbull, et cette race effraie et n’attire pas les adoptants. De plus, il lui manque un œil. Celui-ci lui a été retiré par les vétérinaires du refuge, car elle était arrivée chez eux avec une grande lacération. Son œil était tranché et ouvert.

© saltiegrandma / TikTok

Malgré son apparence différente, la chienne était très douce, gentille, et avait énormément d’amour à donner et à recevoir. Mais le refuge manquait de place, et quand il a fallu choisir des animaux à euthanasier, ce sont ceux qui avaient le moins de chance d’être adoptés qui ont été désignés. Indie en faisait partie. Une date a été déterminée, et l’association a partagé l’information sur Facebook, pour offrir une dernière chance aux animaux d’être adoptés. Mais personne ne s’est manifesté.

Le destin a mis Audrey et Indie sur le même chemin

Audrey, de son côté, n’avait pas vu la publication sur Facebook. C’est donc par hasard, ou destinée, qu’elle a adopté la chienne un jour seulement avant la date fatidique. Lorsqu’elle a rencontré Indie, elle a « trouvé qu’elle était parfaite ».

La chienne a été un peu timide au départ, mais a très rapidement pris ses marques. Elle a eu le droit à un bon bain, car elle était sale. Puis, elle a commencé à courir d’excitation dans toute la maison. Elle s’est très vite attachée à sa nouvelle maîtresse, à qui elle adore faire des câlins et des bisous.

Ce n’est que quelque temps après l’adoption qu'Audrey est tombée sur la publication Facebook dans laquelle il était question de l’euthanasie d’Indie.

A lire aussi : La vidéo attendrissante d’un chien dont le cœur balance entre sa balle et sa friandise

© saltiegrandma / TikTok

Aujourd’hui, la chienne continue à prendre ses marques dans son nouveau logement, mais on peut voir dans les vidéos qu’elle est déjà la plus heureuse de partager le quotidien d’Audrey. Elle n’a que 3 ou 4 ans, et toute une vie qui s’offre à elle.