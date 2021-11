La série Marvel "Hawkeye" sur Disney+ met-elle en scène un réel chien borgne ?

Qui se cache derrière le personnage de Lucky, le chien de la nouvelle série Hawkeye de Marvel, sur Disney+ ? L’apparition remarquée du quadrupède borgne dès le début de l’intrigue nous amène à vouloir en savoir un peu plus à son sujet.

La mini-série « Hawkeye » vient de débuter sur le service de streaming Disney+. De quoi faire plaisir aux férus de l’univers Marvel, les protagonistes étant issus de la saga des Avengers. La grande nouveauté avec cette production, toutefois, c’est qu’un chien y occupe un rôle important dès les premiers des 6 épisodes qui la constituent.

Lucky dans la mini-série…

Le canidé en question est Lucky, affectueusement surnommé Lucky the Pizza Dog. L’animal était malmené par ses anciens maîtres, Ivan Banionis et sa bande de malfrats de la Tracksuit Mafia. Jusqu’à sa rencontre avec le super-héros archer, il ne connaissait que la méchanceté humaine. La bienveillance de Hawkeye (incarné par Jeremy Renner) à son égard lui a appris que les hommes pouvaient aussi être bons.

Si bien que le quadrupède a défendu Clint Barton – alias Hawkeye – lorsque celui-ci a été agressé par la Tracksuit, payant son intervention au prix fort. Le chien a failli y laisser la vie après avoir été battu par ses propriétaires pour le punir. Hawkeye l’a emmené chez le vétérinaire. Le Golden Retriever y a survécu, mais pas son œil gauche.

Il est devenu l’ami de Hawkeye, mais aussi de Kate Bishop (campée par Hailee Steinfeld), qui lui a succédé après sa retraite et son retour auprès de sa famille. La jeune femme est ainsi devenue super-héroïne à son tour, héritant autant du surnom de son prédécesseur que de son habileté au tir à l’arc. Lucky the Pizza Dog accompagne Kate, affichant une loyauté et un courage sans faille à son égard durant ses aventures et lors des combats qu’elle mène contre ses ennemis.

… et Jolt dans la vraie vie

L’animal jouant le rôle de Lucky est-il un vrai chien ou le fruit d’effets spéciaux ? En fait, ce sont les 2 à la fois. C’est un Golden Retriever en chair et en os qui a interprété le personnage et il n’est pas borgne. On a supprimé son œil gauche via un procédé numérique, comme l’explique le réalisateur Rhys Thomas à Télé-Loisirs : « Nous avons tourné avec un vrai chien. Son nom est Jolt. […] Pour coller à la bande-dessinée originale, on a décidé de le rendre borgne. Cela a été fait plus tard en post-production, par une merveilleuse équipe d'effets spéciaux. »

Le metteur en scène ne tarit pas d’éloges sur Jolt, qui « a fait un travail incroyable, confie-t-il au Hollywood Reporter. Il y a des choses très spécifiques que le chien doit faire. Elle a été géniale. »

Oui, Rhys Thomas a bien dit « elle », puisque Jolt est en fait une femelle. Une chienne qui n’est pas qu’une star du petit écran ; elle est aussi très suivie sur Instagram, où elle compte plus de 9000 abonnés.

Sur le réseau social, on apprend notamment que, outre ses talents d’actrice, Jolt excelle dans d’autres disciplines telles que l’agility, la natation et le canicross. Elle fêtait, par ailleurs, ses 4 ans hier.

Sa prestation dans la mini-série « Hawkeye » est remarquable et l’histoire de son personnage ajoute à la magie du récit, propre à l’univers Marvel. Pour peu que l’on ait été bienveillant à son adresse, Lucky a retrouvé sa bonté naturelle de chien et exprimé toute sa reconnaissance envers ceux qui lui ont tendu la main. Il aime non pas Hawkeye le super-héros et celle qui lui succède, mais Clint et Kate, « ses » humains.