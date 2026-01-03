Quand son petit frère humain rejoint la famille, un Boxer saute de joie et devient la nounou idéale (vidéo)

À l’arrivée de son petit frère humain, Cooper a débordé de joie ! Avec sa sœur Cali, un autre Boxer, il a en effet accueilli le petit Vincent avec curiosité et tendresse. Leurs maîtres ont filmé cette adorable rencontre, révélant déjà un lien indéfectible entre les 2 boules de poils et le nouveau-né.

Saviez-vous que les Boxers étaient parfois surnommés les « chiens nounous » ? Naturellement protecteurs, ces toutous sont en effet d'une fidélité sans faille envers leurs maîtres et leur témoignent une affection sans bornes. Cali et Cooper correspondent en tout point à cette description.

Une rencontre attendrissante

Ces 2 Boxers, stars des réseaux sociaux, sont bien connus pour leur espièglerie et leur immense affection pour leur petite sœur humaine, Avery. Dernièrement, leur famille s’est encore agrandie avec l’arrivée d’un petit garçon nommé Vincent qui a tout de suite conquis le cœur des 2 toutous, en particulier celui de Cooper.

© @brindle_boxer_cali / Instagram

Après un peu de curiosité à l’arrivée de ce nouveau bébé, ce dernier a littéralement bondi de joie. Par bonheur, cette première rencontre pleine de tendresse a été immortalisée en vidéo par les parents de Vincent avant d’être partagée sur Instagram.

Dans cette touchante publication relayée par Parade Pets, ces derniers racontent ainsi avec la voix de Cali : « Désolée les amis, maman a un peu négligé les nouvelles ces derniers temps mais je suis tellement contente de vous annoncer que le petit dernier est arrivé ! On est tous complètement gagas de lui ! Mais honnêtement ? Je crois que c’est Cooper qui est le plus heureux. Il est super câlin avec le petit Vincent depuis qu’il a compris qu’il y a un autre garçon dans la famille. Rassurez-vous, les filles sont toujours les reines de la maison ».

© @brindle_boxer_cali / Instagram

De parfaites « nounous »

À l’arrivée de Vincent, la réaction de Cali et de Cooper a été immédiate et leur instinct de protection instantané. Les 2 toutous ont collé leur truffe humide contre le lit du petit, veillant sur lui de manière adorable. Cooper a ensuite pu faire un câlin au petit Vincent alors qu’il était dans les bras de son papa.

De toute évidence, les 2 boules de poils sont ravies d’avoir un nouveau petit frère à protéger, même lorsqu’il est en sécurité sur le tapis.

A lire aussi : Pour égayer les journées de sa chienne âgée, une femme attentionnée a pris l’habitude de lui offrir une balade quotidienne en voiture (vidéo)

© @brindle_boxer_cali / Instagram

La tendresse de Cali et de Cooper envers ce petit être a bouleversé les internautes. Entre 2 messages de félicitations aux nouveaux parents, ils ont d’ailleurs tenu à exprimer leur émotion. « Oh là là, leurs petites bouilles contre le berceau. Félicitations ! », peut-on lire ici. « Quelle merveilleuse nouvelle ! Félicitations ! C'est tellement mignon de les voir tous ensemble. », peut-on lire ailleurs. Un tel amour inconditionnel ne peut vraiment pas laisser indifférent !