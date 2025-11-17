Une chienne errante pesant le double de son poids se bat pour retrouver la forme

Bella pesait plus de 40 kilogrammes quand elle a été découverte par ses sauveteurs. Elle ne pouvait pas se déplacer seule et avait même de plus en plus de mal à respirer. Conscients qu’elle ne survivrait pas longtemps à ce rythme, des bienfaiteurs l’ont prise sous leur aile et ont entamé un long parcours pour lui faire perdre du poids.

Niall Harbison et ses collègues d’Happy Doggo, son organisme de sauvetage, ont recueilli une chienne en obésité morbide. Nommée Bella, cette dernière avait perdu son énergie et sa vitalité à cause de son poids. Aujourd’hui, elle peut à nouveau se déplacer et commencer à prendre du plaisir lors des balades, car ses sauveteurs l’aident à retrouver la forme.

Bella était une chienne errante qui avait trouvé refuge dans un temple thaïlandais, rapportait Parade Pets . Pensant bien faire, les personnes sur place la nourrissaient excessivement et elle a fini par atteindre un point de non-retour.

@niall.harbison / Instagram

Des complications sous-jacentes

Bella pesait 43 kilos au lieu de 23 et cela la handicapait au quotidien. Non seulement elle avait du mal à se déplacer, mais cette graisse en trop avait aussi d’autres conséquences sur sa santé : « Elle est énorme, tient à peine debout et a même du mal à respirer. Son cœur est tellement sous pression que nous avons dû être extrêmement prudents et tout faire lentement », témoignait Niall.

La chienne a été portée et emmenée chez un vétérinaire local. Des examens ont été réalisés et elle a reçu un diagnostic de maladie de la thyroïde. Elle a tout de suite commencé un traitement, ce qui a permis de stabiliser son état. Toutefois, les bienfaiteurs doivent faire preuve de prudence, car son état reste fragile : « Elle a besoin de soins vitaux pour, espérons-le, prolonger sa vie. C'est vraiment grave. Ce sera un processus très lent et régulier », partageait Niall.

Ce dernier a néanmoins assuré qu’il n’y avait plus d’urgence vitale pour elle et que la prochaine étape consistait à lui faire retrouver son poids de forme. Espérons que Bella retrouve bientôt la santé et qu’elle puisse enfin profiter de la vie.