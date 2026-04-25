Un chien effrayé par la vie au refuge surmonte ses angoisses et apprend qu’il va enfin être adopté (vidéo)

Sur Instagram, une vidéo met en avant le courage singulier de Cardinal, un chien ne supportant pas la vie au refuge qui vient de recevoir la belle nouvelle d’une adoption définitive. Les bénévoles se sont battus pour que le chien peureux puisse enfin se reposer. Tout au long du parcours de Cardinal, c’est son courage qui a dominé.

Sur la vidéo publiée sur Instagram, les bénévoles de Yolo Animal Shelter (Californie, États-Unis) donnent le ton en prenant le point de vue du chien : « Arborer son visage le plus courageux au refuge, même si tu as peur et que tu ne sais pas si on t’adoptera un jour ». Le dénouement est arrivé plus tôt que prévu pour Cardinal qui avait besoin d’un espace calme pour évoluer et s’épanouir.

Yolo Animal Shelter / Instagram

Tenir bon

La vidéo met avant tout en avant le courage admirable de ce chien qui n’a jamais trouvé sa place au refuge, expliquait Dogtime. Avançant aux côtés d’un de ses soignants, on sent qu’il prend sur lui et fait bonne figure malgré une agitation anxieuse intérieure intense. L’idée de la publication était justement d’attirer l’attention sur ce chien peureux, mais adorable, qui a la capacité de se lier très facilement avec les humains. Selon les bénévoles, le chien n’attendait qu’une chose : faire confiance à des humains.

Yolo Animal Shelter / Instagram

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« Adopté » : le soulagement tant attendu

Dans les commentaires, les internautes se sont inquiétés pour le chien qui semblait si affecté par la situation. Beaucoup remarquent le regard doux de Cardinal, qui semble avoir tant d’amour à donner.

Quelque temps après, le refuge a annoncé la nouvelle : « ADOPTÉ », était-il inscrit, en lettres capitales. Le chien a rejoint sa maison pour toujours et la tristesse est désormais derrière lui.

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Comment soutenir l’état psychologique des chiens de refuge ?

Que ce soit en s’engageant bénévolement régulièrement ou ponctuellement, il existe une multitude de moyens de prendre soin de la santé mentale des chiens de refuge. Voici 4 possibilités :