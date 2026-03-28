Éjectée d'un véhicule en marche puis percutée par un poids lourd, une chienne amputée d'un membre est adoptée par son sauveteur (vidéo)

Une scène choquante s’est déroulée près du lieu de travail de Derek Jonas à Granite City dans l’Illinois (États-Unis) : un chien jeté d’une voiture, puis percuté par un camion. Cette tragédie a heureusement trouvé une fin heureuse car Derek a réussi à sauver la pauvre boule de poils et lui a même offert un foyer aimant pour la vie !

Derek Jonas, 29 ans, est un véritable amoureux des animaux, toujours prêt à leur venir en aide. Il était pourtant loin d’imaginer qu’un drame survenu sur la route, près de son lieu de travail à Granite City dans l’Illinois (États-Unis), allait bouleverser son quotidien.

Éjectée d’une voiture en marche…

La vie de Derek a subitement basculé lorsqu’un collègue lui a signalé qu’un chien venait d’être violemment éjecté d’une voiture en marche avant d’être percuté par un camion. En s’approchant, le jeune homme a assisté à une scène bouleversante : malgré ses blessures, la chienne, plus tard appelée Willow d’après le collier usé qu’elle portait, s’est précipitée vers lui en remuant la queue, comme pour implorer de l’aide.

« Sa queue remuait frénétiquement et elle a couru vers moi comme pour dire : “Hé, je suis blessée !” Je l’ai observée un instant avant d’essayer de la toucher. Elle ne demandait qu’à être sauvée », a expliqué Derek à PEOPLE « C'est de loin l'une des chiennes les plus adorables que j'aie jamais rencontrées, et même dire cela est un euphémisme. ».

Touché par la douceur de la chienne et sa confiance immédiate, Derek a vite constaté l’étendue des dégâts : une patte avant gravement blessée, un corps amaigri et des signes évidents de négligence prolongée. Face à cet abandon cruel, il n’a pas hésité une seconde à la conduire d’urgence chez un vétérinaire. Là, aucun propriétaire ne s’est manifesté et aucune puce n’a permis de l’identifier.

Déterminé à lui offrir une chance de s’en sortir, Derek a ensuite accueilli la boule de poils chez lui et a commencé à partager son histoire sur les réseaux sociaux.

© Partners 4 Pets

Le miracle après la tragédie

L’histoire de Willow est rapidement devenue virale, attirant l’attention de l’association Partners 4 Pets, un refuge sans euthanasie situé à Troy dans l’Illinois. Celle-ci, touchée par la petite chienne, a proposé à Derek de prendre en charge ses soins.

Les examens avaient en effet révélé des fractures graves à la patte avant gauche, rendant l’amputation inévitable pour mettre fin à ses souffrances et lui sauver la vie.

Malgré des débuts difficiles, Willow s’est remarquablement bien remise après son opération, faisant preuve d’une incroyable résilience.

© Partners 4 Pets

Très vite, Derek a décidé de l’accueillir à nouveau chez lui, où elle s’est parfaitement intégrée à sa famille, aux côtés de sa compagne, de ses enfants et de leur autre chien.

Leur lien est devenu si fort qu’il a officialisé son adoption le jour de la Saint-Valentin. « Après son opération, nous avons presque immédiatement décidé que nous voulions Willow pour toujours », admet Derek. « Willow est absolument parfaite à tous points de vue ».

© Partners 4 Pets

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Aujourd’hui, Willow mène une vie paisible et heureuse, partageant son temps entre repos et jeux. Une seconde chance bien méritée pour cette chienne qui a tant souffert.

L’info Woopets - Comment réagir lorsqu’on trouve un animal blessé ?

Si vous êtes un jour confronté à un animal blessé comme Willow, il est essentiel que vous agissiez avec prudence et méthode : une intervention inadaptée peut en effet aggraver ses blessures ou le stresser davantage. Voici quelques bons réflexes à adopter :