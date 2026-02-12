Abandonnée en raison d’un « emploi du temps chargé », cette chienne tremblante de peur au refuge retrouve sa joie de vivre grâce à l’adoption (vidéo)

Pour certains, la nouvelle année a été un événement festif. Pour d’autres, comme Mila, elle a été sombre. La jeune chienne, abandonnée par sa famille le 2 janvier, tremblait de tout son corps au refuge. Heureusement, ses tremblements ont fini par disparaître, grâce à une rencontre déterminante.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram @thepoochproject, qui présente les chiens à l’adoption du refuge de Downey Animal Care Center, on peut voir une femelle Labrador noire trembler de tout son corps avec les oreilles plaquées en arrière. La nouvelle pensionnaire, nommée Mila, était submergée par la présence d’inconnus et le bruit ambiant.

La pauvre puce, âgée d’un an, a été abandonnée par sa famille en raison de son « emploi du temps chargé ». Ses propriétaires, qui ne l’ont gardée que 6 mois, « n’étaient pas en mesure de lui consacrer le temps, la régularité et l’attention qu’elle méritait », précise Newsweek.

© @hepoochproject / Instagram (capture d'écran)

« Être propriétaire d'un animal de compagnie est un engagement à vie »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté près de 58 000 mentions « j’aime » et suscité des centaines de réactions.

« Être propriétaire d'un animal de compagnie est un engagement à vie… Cette magnifique chienne, tu ne peux pas la rendre. À un an… Tu l'as laissée tomber », commente un internaute. « Un jour, tu n'auras plus peur et tu auras une personne aimante qui prendra soin de toi et que tu pourras appeler ta famille », écrit un autre utilisateur du réseau social.

Comme le révèle Jill, qui anime le compte @thepoochproject, une procédure d’adoption a été engagée dès le lendemain de la publication !

A lire aussi : Après 7 ans d'attente au refuge, une mobilisation sur les réseaux sociaux fait sortir ce chien par la grande porte et sous les acclamations

Une bonne nouvelle

Dans une mise à jour sur Instagram, Jill a déclaré que la belle Mila a été adoptée. Pléthore d’internautes, touchés par l’histoire de la chienne, ont ressenti un grand soulagement en apprenant la nouvelle. « Je suis tellement heureuse qu’elle ait quitté le refuge », confie une internaute.

Son adoptante a d’ailleurs glissé un petit mot dans la section dédiée aux commentaires : « Elle est formidable, une petite fille joyeuse et joueuse ! » Naguère délaissée et pétrie de peur, Mila a retrouvé sa joie de vivre grâce à cette belle adoption. Ses tremblements ont laissé place au bonheur absolu !