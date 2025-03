Une femme en vacances découvre via ses caméras de surveillance que la pet-sitteuse qu’elle a engagée néglige son chien et fait immédiatement un signalement

Partir en vacances et laisser son chien derrière soi est souvent un déchirement. Malheureusement, certains n’ont pas le choix. C’est le cas de Ellen qui a dû engager une pet-sitteuse, via une plateforme officielle, pour s’occuper de son petit Happy le temps de son absence. Malheureusement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu…

Lorsqu’elle s’est rendue sur une plateforme reconnue de garde pour animaux, Ellen Tift, 54 ans, était certaine de laisser son petit Bichon entre de bonnes mains. Mais Happy sortant à peine de refuge et souffrant d’une lourde anxiété de séparation, il lui fallait quelqu’un pouvant être présent 24h/24 et 7j/7. Une exigence que la britannique avait clairement mentionné dans son annonce. Pourtant, il semble que ce “détail” n'ait pas été parfaitement entendu…

© @ellentift / TikTok

Livré à lui-même…

Comme le rapporte le Daily Mail, une fois en vacances, l’instinct d’Ellen l’a poussée à vérifier les caméras de surveillance de chez elle, pour vérifier que tout se déroulait comme prévu avec la pet-sitteuse engagée quelques jours auparavant. C’est avec horreur que la quinquagénaire a alors découvert que la jeune femme n’était en réalité presque jamais présente… Elle arrivait le matin pour donner à manger au pauvre Happy puis repartait rapidement avant de revenir le sortir 5 minutes seulement au cours de l’après-midi. Dévastée et très inquiète, Ellen a immédiatement appelé la pet-sitteuse pour lui demander des explications et s’est empressée de faire un signalement auprès de la plateforme. Comprenant la détresse de la propriétaire de Happy, le site a immédiatement banni la pet-sitteuse irresponsable.

© @ellentift / TikTok

Malheureusement le mal était déjà fait… Déjà très anxieux en raison de son début de vie difficile, Happy a subi ces conditions de garde insupportables pendant plusieurs jours. Livré à lui-même durant toute la nuit et toute la journée, le petit chien était en grande détresse. Depuis l’autre bout du monde, Ellen a fait tout son possible, avec l’aide de la plateforme, pour trouver une remplaçante en urgence. Finalement, le reste de son séjour s’est déroulé sans accroc mais la musicienne de profession était plus heureuse que jamais de retrouver son toutou en rentrant chez elle. Traumatisée, elle fait désormais bien plus attention avant de confier son chien à quelqu’un qu’elle ne connaît pas.

© @ellentift / TikTok