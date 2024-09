Ce Patterdale Terrier a un talent unique pour appeler ses amis les dauphins lorsqu’il est en mer (vidéo)

Les chiens ne cesseront jamais de nous étonner avec leurs incroyables capacités ! Pearl, une chienne de race Patterdale Terrier, a quant à elle un talent particulièrement inhabituel : dès qu’elle sort en mer avec ses maîtres, elle parvient à détecter la présence des dauphins et à les appeler pour qu’ils se joignent à la balade.

Mark et Louise Parry, des habitants de St Helens près de Liverpool (Angleterre), adorent partir pêcher en mer au large de la côte de Gwynedd au Pays de Galles. Bien souvent, ils emmènent avec eux Pearl, leur chienne de race Black Patterdale Terrier âgée de 7 ans. Si la plupart des toutous profitent de la balade en bateau pour faire une sieste sur le pont, Pearl y trouve un tout autre intérêt : à chaque fois elle en profite pour lancer un appel aux dauphins des alentours pour pouvoir les saluer.

Une charmeuse de dauphins

Dès que Pearl se trouve au large avec ses maîtres, elle parvient à sentir la présence des dauphins dans l’eau et les appelle en poussant des petits gémissements aigus. « Elle semble savoir qu’ils sont là avant que nous les voyions – elle court vers l’avant du bateau, commence à aboyer et les dauphins apparaissent à la proue. Elle se tient à l’avant à moins de 30 centimètres d’eux – ils sont si près que nous pouvons les toucher si nous le voulons. C’est presque comme si elle leur parlait. », a expliqué son maître au North Wales Live.

Selon une étude de l’Australian National University, les dauphins réagissent aux instruments de musique à tonalité aiguë et aux sifflements. Certains gémissements canins comme ceux de Pearl peuvent certainement être ajoutés à la liste, car ces mammifères marins répondent toujours à l’appel de la chienne.

« Je peux garantir à 100 % que Pearl trouvera des dauphins dans l’heure qui suit son départ de Pwllheli », a assuré son maître. « Les observateurs de dauphins et les bateaux de location nous demandent toujours comment nous parvenons à toujours voir des dauphins alors qu’ils n’en voient pas. C’est fou. », a-t-il ajouté.

Pour éviter de déranger les dauphins, Mark et Louise ont mis en place une routine pour rompre le contact, car Pearl peut continuer à pleurer pendant plus d’une heure. « Lorsqu'il est temps de laisser les dauphins tranquilles, nous devons mettre Pearl dans la cabine et accélérer pour qu'ils ne continuent pas à nous suivre. » a expliqué Mark.

Un don unique

Pearl communique avec les dauphins depuis qu'elle est toute petite, un talent rare que n’avaient pas les précédents Patterdale Terriers du couple. « Nous en avions 2 auparavant qui venaient du même éleveur avec une reproduction similaire mais ils n'appelaient pas dauphins », a expliqué Mark. « Ils s’allongeaient juste sur le pont pour se détendre. Je ne sais pas pourquoi Pearl est différente. »

Le don de la chienne ne cesse d’étonner ses maîtres qui ne comprennent toujours pas comment elle fait, ni pourquoi elle le fait. Selon Mark, Pearl semble juste émerveillée par les dauphins. On peut la comprendre ! Comment ne pas l’être ?