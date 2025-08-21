Une famille dévastée par la fugue de son chien est bouleversée en découvrant ce qu’il a fait de sa nuit

Un Chihuahua a profité de l’inadvertance de sa famille pour partir à l’aventure, mais a fini par se perdre dehors. Il s’est même mis en danger, puisqu’il s’est dangereusement rapproché d’une route, où un bienfaiteur l’a remarqué. L’homme lui est venu en aide, et bien plus encore.

Tandis qu’il rentrait chez lui après sa journée de travail, Azula Jemis, un homme originaire d’Alberton, en Afrique du Sud, a repéré un Chihuahua seul à proximité de la route. Soucieux de son bien-être, il l’a pris sous son aile, s’est occupé de lui, puis a fait en sorte qu’il retrouve sa famille.

Quand le bon Samaritain a repéré la boule de poils au bord de la route, il s’est dit qu’il s’agissait d’un petit être sans défense et qu’il était inconcevable de le laisser ainsi. Il était aussi persuadé qu’une famille l’attendait quelque part, alors il s’est donné pour mission de l’aider : « Je pensais que les propriétaires devaient pleurer quelque part. C'est comme perdre un bébé. Je ne pouvais pas l'abandonner comme ça », déclarait-il dans un témoignage partagé par Citizen .

photo d’illustration

Un homme au grand cœur

Azula a emmené la boule de poils chez lui pour la nuit et l’a affectueusement surnommée Puppy. Il a veillé à ce qu’elle ne manque de rien pendant son séjour : « J'ai pensé que le chien avait peut-être faim, alors j'ai préparé de la soupe et de la bouillie, et je lui ai donné à manger », témoignait-il. Il lui a aussi emménagé un petit coin douillet pour qu’elle puisse se reposer tranquillement, mais Puppy, en confiance avec son bienfaiteur, a préféré dormir avec lui dans son lit.

Le lendemain, Azula a décidé d’emmener son protégé au refuge de la SPCA locale pour que le personnel puisse localiser ses propriétaires. Au bout de quelque temps, ces derniers se sont manifestés et ont pu récupérer leur chien sain et sauf. Ils ont alors su que s’il n’était rien arrivé au petit quadrupède, c’est parce qu’un ange-gardien veillait sur lui.

A lire aussi : La chienne qui avait été abandonnée dans une cage sur le bitume a enfin trouvé une famille

Touchés par le geste d’Azula, ils ont laissé une récompense qui lui était destinée sur place. L’homme, de son côté, a assuré qu’il avait été « heureux d'aider ». Il a été félicité par des internautes sur Facebook, après que l’association a partagé son sauvetage : « Merci beaucoup Azula pour avoir pris grand soin de ce chien », écrivait une personne.