Une chienne errante se transforme en ange gardien pour les patients, les personnes âgées ainsi que les enfants, et change leur vie

Il y a quelques années, Josie luttait pour sa survie dans les rues de Roumanie. À la suite de son sauvetage, la petite chienne a commencé une nouvelle aventure dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre. En plus d’avoir mis la patte sur une famille aimante, la boule de poils a trouvé un sens à sa vie.

Josie a une bouille à croquer et des yeux remplis d’amour. Mais la douceur et la sérénité qui se dégagent de cette adorable chienne sont apparues il y a à peine 4 ans. Naguère, la petite Josie a connu les affres de l’errance en Roumanie. La peur et la faim rampaient constamment à ses côtés. Par la suite, elle a vécu dans une cage dans un refuge local.

Jusqu’au jour où elle a été sauvée et adoptée par la famille de ses rêves. Becky, originaire de Middlesbrough, avait posté un message sur Facebook dans lequel elle indiquait être à la recherche d’un compagnon à 4 pattes à aimer.

« Une personne a vu mon message et voulait savoir si j’étais toujours intéressée par l’adoption d’un chien. C’était le cas, et c’est ainsi que nous avons eu Josie, explique l’Anglaise au Yorkshire Post, elle était négligée, sentait mauvais et perdait ses poils. Il était évident qu’elle avait eu une vie très difficile. »

La rescapée arborait des cicatrices sur le corps, notamment au niveau des pattes. « Malgré, tout c’est une chienne super gentille », souligne Becky.

Une nouvelle vie bien méritée pour Josie

Aujourd’hui Josie a fait le deuil de son passé, et savoure sa nouvelle vie remplie de bonheur. Elle a même trouvé un « job » au poil : l’ex-chienne de refuge est devenue chienne de thérapie ! Son adoptante travaille dans une école primaire et a toujours vécu entourée d’animaux, en particulier des félins et des canidés errants.

La quadragénaire a posé un pied dans le monde de la thérapie animale avec un Rottweiler nommé Jack, qu’elle avait trouvé sur un parking. Sa personnalité douce en faisait un candidat parfait.

« Tout a commencé quand mon père était à l’hôpital. Il voulait vraiment voir Jack, mais la seule façon de le faire venir était de le faire devenir un chien de thérapie agréé », a confié Becky.

En ce qui concerne Josie, elle a fièrement obtenu son certificat en 2022. Depuis, elle visite régulièrement les patients des hôpitaux. Elle a même noué une amitié profonde avec l’un d’entre eux, à tel point qu’ils ont partagé un voyage sur le bord de mer.

« Ce qu’elle accomplit est incroyable »

« Quand nous avons accueilli Josie, elle ne voulait pas sortir de son panier ni faire quoi que ce soit. Si un patient ressent cela, Josie semble vraiment le comprendre, a déclaré Becky, elle apporte beaucoup d’apaisement partout où nous allons. Elle s’assoit volontiers à côté des gens et les câline s’ils en ont besoin. »

De même, Josie rend visite aux élèves de l’école où travaille Becky et fait le bonheur des résidents des maisons de retraite locales. « Nous avons changé la vie de Josie, aujourd’hui elle change celle des autres. Ce qu’elle accomplit est incroyable », conclut sa propriétaire.

Votre rédactrice a adopté une chienne roumaine !

Au sein de l’équipe rédactionnelle de Woopets, nous sommes heureux d’avoir ouvert les portes de nos bureaux à Lizzy, une chienne qui a également vécu l’enfer en Roumanie.

À l’instar de Josie, notre mascotte restait dans son coin après avoir intégré son foyer d’adoption. Timide et craintive, elle n’avait pas confiance en l’Homme.

Mais grâce à l’amour, la patience et des séances d’éducation canine avec un professionnel, Lizzy a fini par sortir de sa coquille. Désormais, elle se défoule, profite des plaisirs simples de la vie, s’amuse avec d’autres animaux et aime rencontrer de nouvelles personnes.

Adopter un animal en refuge et le voir évoluer dans de bonnes conditions est une aventure formidable !