Pressée de rencontrer le bébé de son humaine préférée, cette chienne aveugle se blottit contre son ventre rond (vidéo)

Grace est la chienne la plus heureuse au monde : sa famille va bientôt s’agrandir ! Dans une vidéo adorable, diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir la boule de poils aveugle se blottir contre le ventre rond de son humaine préférée enceinte. De tendres images, qui nous font sourire.

En 2024, notre rédaction vous contait l’histoire de Grace, une petite chienne qui avait appris à vivre sans sa vision. Pleine d’amour, elle ne pouvait contenir son excitation quand elle sentait sa grand-mère préférée arriver.

Cette année, la boule de poils adorable a encore fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte le média Newsweek, son adoptante Shelby Salmela a publié une vidéo sur Instagram et TikTok, dans laquelle Grace se frotte la tête contre son ventre rond, tout en recevant de tendres caresses.

« POV [point de vue] : votre chienne aveugle adore votre ventre de femme enceinte », indique la légende du clip. La coïncidence touchante ? La date de l’accouchement est prévue début janvier 2026, mois durant lequel Grace fêtera ses 14 ans. La future mère lui avait ouvert les portes de sa maison et de son cœur lors de sa première année de lycée.

Une chienne très affectueuse

« J'ai reçu de très gentils commentaires sur les réseaux sociaux, disant que les chiens peuvent pressentir une grossesse avant même les humains, déclare Shelby, et j’y crois vraiment ! Grace a été particulièrement intuitive et affectueuse pendant cette période, ce qui me fait penser qu'elle savait que quelque chose changeait avant même que je le sache. »

La chienne a toujours été câline, mais elle l’est devenue encore plus depuis que son humaine préférée est enceinte. « Dès que je la prends dans mes bras quand elle est grognon, elle se détend instantanément, poursuit la jeune femme, on voit bien à quel point elle aime être près de moi, surtout blottie contre mon ventre et ma poitrine. »

Shelby a hâte de présenter son bébé à Grace, et d’immortaliser leur rencontre en vidéo !

© @shelby_salmela / TikTok (capture d'écran)

Un moment précieux

Sur Instagram, la vidéo a reçu plus de 45 000 mentions « j’aime ». « Je crois qu’elle entend bébé ! », commente une utilisatrice du réseau social. « C'est la chose la plus précieuse que j'aie jamais vue de ma vie », écrit une autre internaute, touchée par ces images.

Nous sommes persuadés que Grace deviendra une super grande « sœur » !