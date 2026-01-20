Venue au secours de Beagles rescapés d'un laboratoire, elle remarque un Malamute à la démarche étrange et décide de lui donner une chance

Alors qu’elle était engagée sur une autre mission de sauvetage, une rencontre marquante a amené la cofondatrice d’une association à prendre une décision inattendue. Le destin singulier d’un chien hors norme allait ainsi connaître un tournant aussi émouvant qu’inespéré.

Cofondatrice de l’association américaine Run 2 The Rescue, Brandy Cherven s’était récemment rendue dans un pays de l’est asiatique afin d’organiser le rapatriement de chiens sauvés d’un laboratoire, des Beagles pour la plupart. Les rescapés se trouvaient dans un refuge local en attendant leur transfert.

“J’ai eu le cœur brisé”

En arrivant sur les lieux, Brandy Cherven a remarqué un jeune Malamute de l’Alaska au sein de la meute. Il affichait une démarche chancelante et sa tête était inclinée sur le côté. En se renseignant à son sujet, elle a appris qu’il avait été secouru non pas d’un laboratoire, mais d’un camion qui l’emmenait à l’abattoir. “J’ai eu le cœur brisé, a-t-elle confié à The Dodo . J'ai dit : Nous voulons prendre ce chien aussi."



Run 2 The Rescue

Brandy Cherven a décidé de le prendre en charge et de l’appeler Kronk. Dans les locaux de Run 2 The Rescue, il s’est vite détendu en réalisant qu’il était désormais en sécurité. Il boitait toujours, mais cette particularité ne semblait pas le gêner outre mesure.



Run 2 The Rescue

Selon sa bienfaitrice, l’hypothèse la plus probable pour expliquer ses troubles serait un choc violent à la tête survenu durant sa jeunesse et qui aurait perturbé sa croissance. “Il a tout l’air d’être atteint d'une forme de nanisme, mais le vétérinaire a dit qu’il ne semble pas souffrir, heureusement. C'est simplement une séquelle de son traumatisme crânien”, dit-elle à ce propos.

Il s’est également avéré que Kronk était aveugle de l'œil droit et atteint de troubles sensoriels du même côté. Ce qui ne l’empêche pas non plus d’être un loulou plein de vie et d’assurance.

Une nouvelle vie pour Kronk

Consciente que ses chances de trouver une famille pour toujours étaient réduites, Brandy Cherven a décidé de l’adopter. Kronk coule désormais des jours heureux dans sa nouvelle maison, en Ohio.



Run 2 The Rescue

Après avoir suivi 3 mois de physiothérapie et de traitements médicamenteux, ses déplacements se sont considérablement améliorés. Il profite de sa nouvelle vie aux côtés de son adoptante et de ses autres chiens, tous issus de refuges.

Run 2 The Rescue