7 chiens volés pour le trafic de viande sont récupérés sur une autoroute

7 chiens de races différentes ont été retrouvés sains et saufs après avoir été repérés marchant en meute le long d’une autoroute en Chine. Selon l’association Bitter Coffee Stray Dog Base, ils s’étaient probablement échappés d’un camion destiné au marché de la viande canine, avant de rejoindre leurs familles à 17 kilomètres de là.

Le 16 mars 2026, un internaute chinois prénommé Lu assistait à une scène hors du commun. Il l'a filmée et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. 7 chiens marchaient tranquillement en meute au bord d'une autoroute à Changchun, dans la province de Jilin en Chine.

D'après le South China Morning Post , les canidés en question étaient de races diverses : Berger Allemand, Welsh Corgi Pembroke, Golden Retriever et Pékinois notamment.



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« Ils ont l'air d'une bande de frères en détresse, agissant à l'unisson. Rien à voir avec des chiens errants », racontait Lu au média local Dahe Daily.

Il a bien essayé de les appeler pour les mettre en sécurité, mais les quadrupèdes l'ont ignoré. D'après une organisation locale, Bitter Coffee Stray Dog Base, ils provenaient tous du même village et avaient l'habitude de se promener ensemble.

Bitter Coffee Stray Dog Base a mobilisé une équipe pour les secourir. Elle a également fait appel à des télépilotes de drones. Les chiens ont finalement été secourus.

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Le 19 mars, en effet, un bénévole a annoncé que les 7 loulous venaient de rentrer sains et saufs auprès de leurs familles respectives. L'endroit où ils avaient été repérés par Lu se trouve à 17 kilomètres du village.

Pour Bitter Coffee Stray Dog Base, l'hypothèse la plus probable est qu'ils avaient été volés pour alimenter le marché de la viande canine, encore très actif dans certaines régions du pays. Ils s'étaient probablement échappés du camion qui les transportait.