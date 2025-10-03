Une famille découvre la photo d’un chien ressemblant trait pour trait à son animal décédé et se rend au refuge pour en avoir le cœur net

En 2024, Vickie Showalter et ses proches ont perdu un être très cher à leurs yeux : leur chienne Dakota. Ils se sont réconfortés grâce aux souvenirs de leurs bons moments, et se sont remémorés son adoption, une décennie plus tôt. Puis, en surfant sur internet plusieurs mois après, ils ont été à nouveau plongés dans leur histoire avec la femelle après la découverte d’une photo perturbante.

En 2013, Vickie Showalter et le reste de sa famille sont allés au refuge Pasadena Humane pour adopter un chien. Ils ont jeté leur dévolu sur Dakota, une chienne orpheline qui était arrivée au chenil avec sa fratrie. Elle a passé de belles années à leurs côtés jusqu’à son décès en 2024. Toutefois, l’histoire de l’animal a perduré au-delà de cette date, notamment grâce à un événement inattendu.

Quand la famille Showalter s’est rendue au refuge il y a près de 10 ans, elle a fait la rencontre de Dakota ainsi que de ses congénères, Ginger et Maverick. Ces boules de poils étaient à la recherche d’une famille aimante et n’ont pas passé beaucoup de temps au refuge, car elles ont eu un franc succès auprès des adoptants, rapportait The Dodo .

Pasadena Humane / Facebook

Un doux souvenir

Les Showalter, qui souhaitaient d’abord adopter Ginger, ont finalement ramené Dakota à la maison. Ils ont offert une très belle vie à la chienne et l’ont couverte d’amour jusqu’à son dernier souffle. Dakota a malheureusement développé un cancer en 2024 et s’est éteinte auprès des personnes qu’elle aimait le plus au monde : « Elle a eu une vie merveilleuse de 11 ans et a continué à jouer à rapporter jusqu'à la fin », assurait Vickie.

La vie a continué sans elle, mais toujours avec son souvenir bien ancré dans les mémoires. Et un an plus tard, tandis que l’adolescente de la famille scrutait les réseaux sociaux, elle est tombée sur une publication de l’association Pasadena Humane qui l’a laissée sans voix.

Une incroyable coïncidence

L’association présentait une chienne âgée qui ressemblait trait pour trait à Dakota, et pour cause : il s’agissait de sa sœur, Ginger ! Le refuge a partagé une photo d’elle récente, mais également un cliché du jour de son arrivée sur place avec sa fratrie. De quoi replonger les Showalter dans de bons souvenirs.

A lire aussi : Confortablement installé dans son lit, cet homme lit une histoire à son Golden Retriever pour l'aider à s'endormir (vidéo)

Ginger avait eu une belle vie, comme sa sœur, mais ses propriétaires ne pouvaient plus la garder à cause de soucis médicaux. Elle a alors été placée au refuge à l’âge de 12 ans, et pour Vickie, il était évident qu’elle devait rejoindre sa maison. Ginger a donc été accueillie à bras ouverts, et pour ses propriétaires, l’avoir à leurs côtés relevait presque du miracle. Ils sont en effet émus d’avoir pu retrouver la sœur de leur chienne défunte. Très reconnaissants, ils ont assuré « la traiter comme une reine » depuis qu'ils l'ont adoptée.