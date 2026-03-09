Avant sa lourde opération cette petite fille atteinte de leucémie retrouve le sourire grâce à 2 Golden Retrievers de thérapie (vidéo)

Emma et Ellie, 2 Golden Retrievers, sont connues au Children’s National Hospital de Washington DC (États-Unis) où elles exercent en tant que chiennes de thérapie. Elles ont pu soutenir Amara, une petite fille de 5 ans lors de son combat contre la leucémie en la faisant rire et en lui changeant les idées.

La petite fille devait traverser un moment très difficile de sa vie, soutenue par ses 2 mamans, Trisha et Tayler. L’hôpital où elle se trouvait bénéficiait heureusement d’un service spécial, voué à apporter un soutien un peu différent aux jeunes patients. La rencontre avec Emma et Ellie a été un rayon de soleil dans le parcours de l’enfant, qui ne pense depuis qu’à ses 2 nouvelles amies. ABC News est revenu sur un moment touchant.

@elliegoldenlife / TikTok

« La zoothérapie peut avoir un impact considérable sur le bien-être des autres »

Emma et Ellie font partie de la grande famille des chiens de thérapie. Leur particularité est qu’elles interviennent dans les hôpitaux, aux côtés de leur maîtres Kevin Bubolz, mais aussi lors d’événements spéciaux, comme ce fut le cas auprès de l’équipe féminine de football américaine il y a quelques années.

@elliegoldenlife / TikTok

Désormais bien implantées au Children’s National Hospital de Washington DC, les chiennes ne passent pas inaperçues dans le couloir. Leur programme consiste à rendre visite aux petits patients souvent hospitalisés sur de longues durées, notamment dans le service pédiatrique où se trouve Amara.

Dans une visée thérapeutique, les enfants sont amenés à interagir avec les chiennes, peuvent les caresser, jouer avec elles, toujours sous l’œil bienveillant de Kevin, prêt à répondre aux questions des uns et des autres à propos de ses chiennes.

@elliegoldenlife / TikTok

Une rencontre marquante et réconfortante

Alors qu’elle se préparait à une nouvelle intervention, la petite Amara a reçu la visite d’Ellie. Pour la petite fille ce fut un moment de joie immense, rythmé par des sourires, des rires, de la curiosité et une jolie complicité. La petite fille a pu s’amuser aux côtés de la chienne capable de se rouler par terre, de manger ses friandises d’une manière très drôle. Amara a également reçu une peluche à l’effigie de la chienne.

#spreadsmiles #goldenretrieverlife #childrensnational ? original sound - Golden Retriever Life @elliegoldenlife Sometimes a smile can make all the difference ???? Ellie and Emma are therapy dogs and part of the @Children’s National Hospital pet therapy team, comprising over 20 volunteer dog teams and two facility dogs. Last year, this program provided 9,443 animal visitations bringing comfort and joy to patients and their families. Normally we don’t create content when we’re in the hospital, but we wanted to show you firsthand the impact of these visits. It’s truly remarkable, but it wouldn’t be possible without your support. As a not-for-profit institution, Children’s National counts on your generosity to provide programs such as pet, art, and music therapy. This helps kids to be kids even when they’re going through challenging times. If you’re interested in supporting this great cause, I put a link in my bio with more information and donation details. Thank you!! #therapydog

Les mamans d’Amara, qui ont souhaité garder ce moment en vidéo, ont été extrêmement touchées par la rencontre expliquaient : « Cela l’a vraiment rendue heureuse. Elle raconte à tout le monde à quel point elles sont gentilles et à quel point leurs tours sont cool ».

Pour Emma et Ellie, c’est une nouvelle réussite d’une grande importance.