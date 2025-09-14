2 ans après la découverte d’un cancer très agressif, cette chienne intégrée à un programme expérimental universitaire se porte à merveille

Il y a 2 ans, un sombre diagnostic avait été annoncé aux propriétaires de Lola. Touchée par un cancer de la bouche, qui s’était déplacé vers les poumons, il ne lui restait, selon le vétérinaire, que quelques semaines à vivre. Un programme expérimental a changé la donne, avec un résultat bien plus positif que ce qui était attendu.

Lola la Golden Retriever avait 9 ans lorsque le diagnostic est tombé, expliquait CBS News. Ses propriétaires se sont effondrés, eux qui considéraient leur chienne comme un membre à part entière de la famille.

« Il y a très peu de choses que nous pouvons essayer »

Le directeur du Centre vétérinaire clinique expérimental expliquait à propos du cancer de la chienne : « Pour ces maladies particulières, une fois qu’elles se propagent aux poumons, il y a très peu de choses que nous pouvons essayer. Même la chimiothérapie ou la radiothérapie ne fonctionnent pas. La survie moyenne est de 60 jours ». Au même moment, un programme d’essai clinique débutait, et a pu intégrer Lola.

Une réussite inespérée

Plein d’espoir, les propriétaires ont appliqué à la lettre les recommandations prodiguées par le centre vétérinaire UC Davis. La chienne a pu suivre le programme depuis chez elle, avec des médicaments fournis régulièrement. Le traitement innovant, par inhalation, n’a pas tout de suite fonctionné. Les résultats suivants ont été bien plus positifs : « Un sous-ensemble de chiens a très bien réagi, mais pas tous ». Lola faisait partie des 10% de réussite.

« Nous avons réalisé que tout était parti »

2 ans après les débuts du traitement, Lola a été rattachée à une autre cohorte afin de comprendre pourquoi le traitement a fonctionné sur elle.

Les propriétaires de la chienne sont reconnaissants envers cette équipe qui a permis un revirement total de diagnostic. « Nous sommes allés vérifier avec des rayons X et nous avons réalisé que tout était partir », témoignaient-ils.

