Une chienne revoit sa sœur des années après leur séparation grâce à un test ADN révélant qu'elles habitent la même ville

Ce que la maîtresse d’une chienne croisée pensait être une démarche anodine pour en apprendre davantage sur les origines de sa fidèle amie, s’est transformé en une véritable aventure familiale, pleine d’émotion et de tendres retrouvailles.

En faisant faire un test ADN sur sa chienne séniore, une propriétaire a fait une découverte à la fois surprenante et réjouissante. Le résultat de l’analyse ne lui a pas seulement révélé l’héritage génétique de son amie à fourrure ; il lui a également permis d’apprendre que cette dernière avait une sœur qui, en plus, vivait dans la même ville. Amber Patrick, 42 ans, a partagé son incroyable histoire sur le réseau social Reddit.

Elle avait adopté Lulu, chienne croisée qui avait alors 10 ans, dans un refuge de la région. 4 ans après lui avoir ouvert les portes de son foyer et de son coeur, elle a recouru à un test ADN pour connaître le mélange de races de son animal de compagnie. Il s’est avéré qu’elle était Beagle à 61%, Chihuahua à 18% et Parson Russell Terrier 6%. Les 15% restants sont constitués d’apports de diverses autres variétés canines.

La société proposant ces analyses ADN informe les propriétaires lorsque des animaux de la même portée figurent dans sa base de données. Par chance, c’était le cas pour Amber Patrick et Lulu. C’est ainsi qu’est apparue Lucy Lou, la soeur de la quadrupède. Et ce n’est pas tout, puisque sa maîtresse habite la même ville.

Amber Patrick a contacté la propriétaire de Lucy Lou et ont convenu d’un rendez-vous pour permettre aux 2 chiennes de se revoir. “Nous les avons réunies pour une séance de jeu au parc hier et cela a été l'un de mes meilleurs après-midis”, raconte, en effet, l’utilisatrice de Reddit.



damnthetorpedoes18 / Reddit

“Elles se ressemblaient tellement, poursuit-elle. C'était comme voir la même chienne avec une couleur de robe différente.”

“L'attente en valait vraiment la peine”

Amber Patrick a également été frappée par la similitude de leurs comportements, ainsi que par la rapidité avec laquelle elles se sont entendues. “Dès la minute où elles se sont rencontrées, elles étaient à l'aise l'une avec l'autre”, dit la quadragénaire à ce propos.

Lulu pourra bientôt passer plus de temps avec sa soeur, Amber Patrick ayant proposé d’être la pet-sitter de Lucy Lou.

A lire aussi : Une insaisissable chienne en fugue parcourt 160 km et nage jusqu'à une île avant d'être sauvée en mer