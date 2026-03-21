Après 50 jours d'attente, ce chien portant « le poids d’un passé difficile » vit un coup de foudre qui change sa vie

Lorsque Balto a poussé les portes du refuge de la BC SPCA (Canada), il était très maigre et souffrait d’anxiété de séparation. Déterminés à lui offrir la vie de rêve qu’il a toujours méritée, ses bienfaiteurs ont pris le temps de le soigner et de chercher son nouveau foyer idéal. Grâce à leur dévouement, ce grand chien au cœur tendre a vu son vœu le plus s’exaucer.

Au cours du mois de janvier, la BC SPCA a présenté Balto, un chien de 6 ans sauvé de mauvaises conditions de vie. À son arrivée, le pauvre animal au pelage noir arborait un corps très maigre et souffrait « d’anxiété de séparation en raison de son passé ».

Comme le précisent ses bienfaiteurs, Balto « portait le poids d’un passé difficile » et « avait déjà vécu plus d’épreuves qu’aucun chien ne devrait subir ». Malgré toutes les épreuves endurées, « une douceur dans son regard laissait deviner qu'il n'avait pas perdu espoir en l'humanité ».

50 jours d’attente

« Ce gentil toutou est rapidement devenu le chouchou du personnel, et notre centre animalier de Vancouver a travaillé sans relâche pour offrir à cette âme âgée une seconde chance », déclare la BC SPCA.

Cette dernière a publié 3 fois une vidéo sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de lui trouver la famille idéale. Après une attente de 50 jours au refuge, Balto a enfin rencontré les adoptants de ses rêves.

© BC SPCA

Quand un homme, nommé Jarrett, a vu la vidéo racontant son histoire, il l’a immédiatement envoyé à son épouse. « Il a dit : “Il faut qu’on y aille demain. Il faut absolument qu’on aille le voir” », confie Cassandra.

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« Il s’est adapté presque instantanément »

Le lendemain matin, le couple et ses 2 enfants se sont rendus au refuge pour rencontrer Balto. Et ce fut un véritable coup de foudre !

« Cette famille avait déjà l'habitude d'accueillir des animaux. Ils avaient pris en charge plus de 60 chiens au cours des 10 dernières années, et leur maison avait toujours résonné des petits bruits joyeux de leurs compagnons à 4 pattes, explique la BC SPCA, après la perte déchirante de 2 chiens âgés adorés l’année dernière, ils étaient encore en plein deuil. Ils étaient même sur le point d'adopter un grand chien récemment, un projet qui a finalement échoué à la dernière minute. »

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Officiellement adopté et rebaptisé Gus, le brave toutou a noué une relation très forte avec les membres de son nouveau foyer, en particulier avec Jarrett. « Il s'est adapté presque instantanément, indique le couple, il était tout simplement… heureux. Heureux de se prélasser sur le canapé. Heureux de recevoir des câlins. Heureux d’être nourri. Heureux d’avoir un jardin. Heureux de jouer. Il y avait chez lui un sentiment de plénitude, comme s’il savait qu’il était chez lui. »

Propre, sociable, doux avec les enfants et calme, Gus est vraiment le compagnon idéal ! Après avoir vécu des épreuves terribles, ce chien « exceptionnel » savoure pleinement sa seconde chance et a trouvé sa place dans le cœur de sa nouvelle famille.