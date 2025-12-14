« Le plus adorable des duos », ce chat et ce Beagle nouent une relation tellement forte qu'ils partagent tout ensemble (vidéo)

Chloe et Chlea forment un duo que l’on ne présente plus sur les réseaux sociaux. Les amies sont fusionnelles et sont d’ailleurs connues sur internet pour cela. Quoi qu’elles fassent, elles le font ensemble. Une tendre amitié à laquelle leur maîtresse assiste avec beaucoup d’admiration.

Chloe et Chlea ont des prénoms ressemblants, pratiquent les mêmes loisirs et ont une passion commune pour la sieste. La première est un Beagle, tandis que la seconde est une chatte. Malgré cela, les 2 sont parvenues à nouer un lien très fort. D’autres animaux vivent dans la maison, mais la bulle qu’elles ont créée est impénétrable.

Depuis quelque temps, la propriétaire des animaux, Megan Cottone, alimente son compte TikTok avec une série de vidéos baptisées : « Les raisons pour lesquelles notre chat adore notre Beagle ». Il faut dire qu’elles sont nombreuses, puisque plusieurs publications sur ce thème ont déjà été postées.

Un duo indissociable

En réalité, à chaque moment de la journée et dès qu’elle le peut, Chlea montre à son amie qu’elle a de l’affection pour elle. Elle lui fait de nombreux câlins, la toilette, la suit à travers toute la maison et même en promenade. Aussi, elle adore se blottir contre elle pour faire la sieste et se met fréquemment sur le dos à ses côtés, signe qu’elle se sent pleinement en confiance auprès d’elle.

Dans une vidéo postée sur TikTok plus récemment et relayée par Yahoo Life , on découvre également que Chlea cherche constamment le contact physique avec la chienne, notamment lorsqu’elle s’endort à côté. Elle a pour habitude de poser sa patte sur elle, ce qui donne lieu à une scène adorable. En somme, la féline semble tout aimer chez la femelle canidé.

À chaque apparition, le duo reçoit une pluie de commentaires positifs sur internet : « Le plus adorable des duos », pouvait-on lire, ou encore : « Prenons exemple », écrivait une autre personne. Il est vrai que l’authenticité et la douceur de cette relation sont inspirantes. Nous ne pouvons que lui souhaiter de perdurer le plus longtemps possible.