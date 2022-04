Une famille dans le désarroi après la disparition de son chat lors d'une tornade a droit à une merveilleuse surprise le lendemain

Après le passage d’une tornade ayant dévasté leur maison, les propriétaires d’un chat appelé Dobby avaient perdu la trace de ce dernier et pensaient ne plus jamais le revoir. Le félin n’avait toutefois pas dit son dernier mot.

Un chat est revenu sain et sauf auprès de sa famille après avoir été emporté par une tornade, rapportait KVUE le mercredi 13 avril. Un miracle qui a permis à ses propriétaires de retrouver le moral face aux importantes pertes subies.

Le mardi 12 avril, une tornade a traversé Salado, village du Texas situé à mi-chemin entre Austin et Waco. D’après les services météorologiques elle était de catégorie EF3 sur l’échelle de Fujita améliorée, entraînant des vents qui atteignaient les 260 km/h. Une vingtaine d’habitations ont été sévèrement touchées, dont celle des Califano.



Le père se trouvait sur son lieu de travail à ce moment-là. Sa femme Knealie Califano, leurs 2 enfants et Dobby étaient chez eux. Quand elle a entendu les vents approcher, la mère de famille s’est empressée de réunir son petit monde pour le mettre à l’abri. Une fenêtre a alors explosé et le chat, pris de panique, s’est enfui avant d’être happé par la tornade.



Les enfants et leur maman ont tout juste eu le temps de se réfugier dans un étroit placard. Knealie Califano tenait fermement ses filles, mais la tornade était si puissante qu’elle avait l’impression qu’elles étaient sur le point d’être arrachées de ses bras. Elle confie qu’à ce moment-là, elle priait et souhaitait peser plus lourd pour pouvoir les protéger. Cette ancienne lutteuse s’est toutefois servie de ses techniques apprises sur les tapis de lutte pour agripper ses enfants du mieux qu’elle le pouvait.

L’expérience a été encore plus terrible à vivre pour la cadette, Everly. « Je ne savais même pas quoi faire. Ma mère et ma sœur étaient juste terrifiées », raconte la fillette de 7 ans.



Dobby est rentré indemne le lendemain

Elles n’ont été soulagées que lorsque le père a enfin pu rentrer à la maison. La joie des retrouvailles passée, tout le monde a repensé à Dobby. Mais l’animal était introuvable.

Le lendemain, les travaux de nettoyage débutaient sur la propriété en partie détruite. C’est là que le chat est réapparu comme par enchantement. Il s’est discrètement faufilé dans la chambre de l’une des filles et s’est posé sur le lit. Dobby se portait bien malgré ce qu’il venait de vivre. Sa famille n’en revenait pas. Elle était enfin de nouveau au complet…