Stressée par la vie au refuge, cette chienne affiche son plus beau sourire pour attirer l’attention des adoptants potentiels

Billie Jean, pensionnaire du refuge pour animaux du comté de Marion en Caroline du Sud (États-Unis), a été abandonnée après le départ de sa propriétaire en maison de retraite. La jeune chienne, âgée d’un an, a rapidement conquis le cœur du public avec son magnifique sourire.

Au début du mois de février, le refuge pour animaux du comté de Marion a pris en charge une adorable chienne âgée d’un an. Nommée Billie Jean, elle a été confiée à l’association après que sa propriétaire âgée a emménagé dans une maison de retraite.

Avant son abandon, la jeune boule de poils vivait uniquement avec son adoptante et n’avait jamais été en contact avec d’autres animaux. À son arrivée, elle était donc « effrayée, très tendue » et « tremblait ». Les refuges sont souvent des environnements stressants pour les animaux, notamment à cause du bruit et des nombreux visages inconnus, rappelle le magazine People.

Un sourire irrésistible

« Billie connaît l'amour, elle aime les gens, elle est très douce et soumise, elle affiche un grand sourire quand on vient la voir, écrit l’organisation sur les réseaux sociaux, cependant, le monde de Billie se limite à son chenil ; passer d'un foyer calme et paisible à un refuge surpeuplé l'a profondément perturbée. »

Déterminés à lui offrir une vie meilleure, ses bienfaiteurs se sont mis en quête du foyer idéal, qui prendra le temps de l’éduquer, de la sociabiliser correctement et de la rassurer.

Sur Facebook, les internautes ont été charmés par les photos de la jeune chienne, qui sont rapidement devenues virales. Et pour cause ! La boule de poils affiche un grand sourire, comme pour attirer les adoptants potentiels.

Depuis sa mise en ligne, la publication a reçu 21 000 mentions « j’aime » et a été partagée 2 500 fois. « Elle a le plus beau sourire ! », commente une dénommée Emily. « Oh mon Dieu, j'espère que son sourire et la lumière dans ses yeux ne s'éteindront jamais avec le temps. Que quelqu'un ramène ce grand cœur et cette lumière à la maison », écrit une autre utilisatrice du réseau social.

© Marion County SC Animal Shelter

Un nouveau départ

Seulement 2 jours après la publication, le refuge a annoncé la nouvelle tant attendue : Billie Jean a été adoptée ! Une autre photo montre la chienne remuant joyeusement la queue et tenant une balle de tennis entre les dents. « Billie s’épanouit dans sa nouvelle maison ! », ont indiqué ses bienfaiteurs.

Son beau sourire en aura fait craquer plus d’un ; et grâce à cette adoption, la chienne le gardera à vie !