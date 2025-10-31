Grand amoureux des chiens, cet homme parcourt des kilomètres chaque week-end pour transporter des chiens de refuge vers leurs familles

Le monde serait un endroit bien plus agréable et serein s’il renfermait plus de gens comme Jean-Noël Duhamel. À 54 ans, l’homme se fait un plaisir de parcourir des centaines de kilomètres tous les week-ends pour aider des chiens de refuge qui viennent juste d’être adoptés à rejoindre leurs familles pour la vie.

Passionné de chiens et de conduite, Jean-Noël Duhamel est routier la semaine et distributeur de bonheur le week-end. Très investi auprès des refuges de sa région, le quinquagénaire qui vit dans la petite commune de Condé-sur-Risle, située dans le département de l’Eure, n’hésite pas à donner de son temps à ces pauvres loulous dans le besoin. Chaque fin de semaine depuis 2016, Jean-Noël pratique ce qu’on appelle le “covoiturage canin” en partenariat avec les associations Terre de Boxer et Les Anges du Rail . Le but ? Aider les chiens qui viennent tout juste d’être adoptés à rejoindre leurs nouvelles familles lorsque celles-ci sont trop loin.

© Jean-Noël Duhamel / Facebook

Il ne compte pas les kilomètres

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire local L’Eveil de Pont-Audemer , l’homme a confié avec beaucoup de tendresse être toujours très ému de faire le relai vers le bonheur. Particulièrement investi, il n’hésite jamais à donner des petits conseils aux familles. “J’aime rencontrer les adoptants. À l’arrivée, je leur dis toujours d’appeler le chien par son prénom. C’est plus facile pour qu’il accepte sa nouvelle famille. C’est le chien qui les adopte et non l’inverse”, a-t-il expliqué, les yeux humides d’émotions.

La plupart du temps, Jean-Noël effectue les trajets dans leur totalité. Mais parfois, lorsque la route est beaucoup trop longue, il retrouve un autre “covoitureur” à mi-chemin et lui confie son petit protégé pour terminer le trajet.

Juste pour l’amour

Au cours de l’année 2023, il a ainsi roulé plus de 24 000 kilomètres et a emmené 25 chiens vers leurs familles, situées aux 4 coins de la France ! Comme il l’explique dans son interview, il refuse fermement tout cadeau ou compensation financière. “Ma récompense, c’est d’avoir des nouvelles du chien après…”, a-t-il affirmé.

À noter que Jean-Noël est également l’heureux humain d’une petite femelle Bichon Maltais prénommée Princesse. Cette dernière l’accompagnait sur ses trajets jusqu’à devenir trop vieille pour participer à ces aventures routières…