Grand amoureux des chiens, cet homme parcourt des kilomètres chaque week-end pour transporter des chiens de refuge vers leurs familles
Le monde serait un endroit bien plus agréable et serein s’il renfermait plus de gens comme Jean-Noël Duhamel. À 54 ans, l’homme se fait un plaisir de parcourir des centaines de kilomètres tous les week-ends pour aider des chiens de refuge qui viennent juste d’être adoptés à rejoindre leurs familles pour la vie.
Passionné de chiens et de conduite, Jean-Noël Duhamel est routier la semaine et distributeur de bonheur le week-end. Très investi auprès des refuges de sa région, le quinquagénaire qui vit dans la petite commune de Condé-sur-Risle, située dans le département de l’Eure, n’hésite pas à donner de son temps à ces pauvres loulous dans le besoin. Chaque fin de semaine depuis 2016, Jean-Noël pratique ce qu’on appelle le “covoiturage canin” en partenariat avec les associations Terre de Boxer et Les Anges du Rail. Le but ? Aider les chiens qui viennent tout juste d’être adoptés à rejoindre leurs nouvelles familles lorsque celles-ci sont trop loin.
© Jean-Noël Duhamel / Facebook
Il ne compte pas les kilomètres
Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire local L’Eveil de Pont-Audemer, l’homme a confié avec beaucoup de tendresse être toujours très ému de faire le relai vers le bonheur. Particulièrement investi, il n’hésite jamais à donner des petits conseils aux familles. “J’aime rencontrer les adoptants. À l’arrivée, je leur dis toujours d’appeler le chien par son prénom. C’est plus facile pour qu’il accepte sa nouvelle famille. C’est le chien qui les adopte et non l’inverse”, a-t-il expliqué, les yeux humides d’émotions.
La plupart du temps, Jean-Noël effectue les trajets dans leur totalité. Mais parfois, lorsque la route est beaucoup trop longue, il retrouve un autre “covoitureur” à mi-chemin et lui confie son petit protégé pour terminer le trajet.
Juste pour l’amour
Au cours de l’année 2023, il a ainsi roulé plus de 24 000 kilomètres et a emmené 25 chiens vers leurs familles, situées aux 4 coins de la France ! Comme il l’explique dans son interview, il refuse fermement tout cadeau ou compensation financière. “Ma récompense, c’est d’avoir des nouvelles du chien après…”, a-t-il affirmé.
À noter que Jean-Noël est également l’heureux humain d’une petite femelle Bichon Maltais prénommée Princesse. Cette dernière l’accompagnait sur ses trajets jusqu’à devenir trop vieille pour participer à ces aventures routières…
Par Perrine Nemard
Rédactrice web
Entre l’amour des mots et celui des animaux, Perrine a trouvé l’équilibre parfait. Partageant son quotidien avec un Samoyède, elle s’est laissé porter par cette relation complice pour se lancer dans l’univers de la photographie canine et de la rédaction, des activités qui reflètent son lien profond avec le monde animal.
