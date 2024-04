L'oubli coûteux d'un passant face au nez expert d'un chien policier détecteur de stupéfiants

Il s’est jeté dans la gueule non pas du loup, mais du chien… Un chien policier de surcroît. Un binôme de la brigade canine de la police samarienne a vécu cette semaine un épisode surréaliste et sans aucun doute l’une des verbalisations les plus faciles de sa carrière. Le brave toutou, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, a été approché par un homme qui avait pourtant quelque chose à se reprocher. Son omission a rapidement été signalée par le quadrupède et lui a coûté cher.