Hurlant de désespoir depuis 3 jours dans une cour d'école, un chien esseulé et méfiant se détend dès qu'on lui met une laisse

L'image poignante d’un chien hurlant au milieu d’une cour d’école a fait réagir une bonne samaritaine qui est immédiatement intervenue. Animée d'une détermination sans faille, elle s'est démenée pour l'aider à remonter la pente.

Katherine Brothers est la propriétaire de Dayton Dog Den, établissement faisant office à la fois de salon de toilettage, de pension et de centre d'éducation pour chiens, à Dayton dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis). Elle collabore également avec des associations locales pour venir en aide aux loulous en difficulté et les aider à trouver des familles aimantes.

Récemment, une photo déchirante a attiré son attention. Elle y voyait un chien assis au milieu d'une cour d'école, levant la tête au ciel pour hurler de désespoir.



Katherine Brothers l'avait déjà vu sur un autre cliché partagé la veille, alors qu'il errait aux côtés d'un congénère dans le quartier.



Elle ne le savait pas encore, mais les 2 quadrupèdes avaient été donnés à une personne qui les avait ensuite abandonnés. Cela faisait 3 jours qu'ils étaient ainsi livrés à eux-mêmes.

Un habitant a réussi à mettre l'autre chien en sécurité, mais pas celui de la cour d'école. Katherine Brothers a tout de suite décidé de se rendre sur les lieux pour lui porter secours. Elle a installé une cage trappe avec de la nourriture à l'intérieur. Le canidé a fini par s'y laisser enfermer quelques heures plus tard.



« Il était tellement content de me revoir »

Lorsque sa bienfaitrice s'est approchée de la cage, il s'est mis à aboyer et a uriné. Il était extrêmement nerveux.



Son attitude a toutefois radicalement changé à la minute où elle l'a libéré et lui a mis une laisse. C'était comme s'il venait de comprendre qu'elle était là pour l'aider.



Le chien, que Katherine Brothers a appelé Petey, n'était pas identifié. Elle lui a trouvé une famille d'accueil via l'association Paw Patrol et lui a rendu visite quelques jours plus tard. « Il allait à merveille. Il était tellement content de me revoir », raconte-t-elle à The Dodo .

Petey a eu droit à son premier toilettage et sera bientôt castré. Il pourra alors être proposé à l'adoption et prendre un nouveau départ dans la vie.