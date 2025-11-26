Retraité de l’armée, ce beau Malinois retrouve son maître dont il a été séparé pendant 4 ans et ne peut retenir sa joie

Les chiens de l’armée ont des conditions de vie un peu spécifiques. Attribués à des soldats en fonction de leurs déplacements et missions, ils vont de maître en maître sans jamais réellement appartenir à l’un d’entre eux. Mais entre Yyacob et le sergent-chef Payton May, quelque chose de très particulier s’est produit…

Payton May est maître-chien au sein de l’armée de terre américaine. Pendant 9 mois, il a formé une équipe de choc avec un Berger Belge Malinois prénommé Yyacob. Entre l’homme et le canidé, le coup de foudre a été immédiat et, malgré la perspective d’être séparés aussitôt leur mission en Irak terminée, ils ont tissé de très profonds liens et sont vite devenus inséparables. Spécialisé en détection d’explosifs et en patrouille, Yyacob a toujours montré des aptitudes extraordinaires et n’a jamais failli à sa tâche. Il a entre autres assuré des missions de protection d’évènements et de personnalités. Avant d’en arriver là, le duo avait effectué avec succès une formation très exigeante baptisée “Patrol Explosive Detection Dog - Enhanced Course” et réservée à l’élite des chiens militaires . Yyacob était si autonome et parfaitement éduqué qu’il pouvait évoluer sans laisse, parfois à des dizaines de mètres de son humain. Sous le charme de son acolyte, ce dernier a toujours décrit le chien comme étant un “gros bébé”, friand de câlins et de jeux.

© Chris Saucedo/Getty Images - American Humane Society

Une adoption évidente

Puis, le jour tant redouté est arrivé… Il y a 4 ans, Yyacob et Payton ont dû se dire adieu, le toutou étant affecté à un autre soldat à des centaines de kilomètres de là. La séparation a été dure et, malgré les autres chiens qui sont passés sous sa responsabilité, le sergent-chef n’a jamais pu oublier Yyacob. Alors quand il a appris, après 4 ans de séparation, que son courageux compagnon prenait sa retraite , il a sans la moindre hésitation demandé à pouvoir le récupérer et l’adopter. Comme le rapporte le média Good News Network , c’est à ce moment-là que la célèbre association American Humane Society est entrée en jeu. Son objectif ? Aider les militaires à adopter les chiens aux côtés desquels ils ont servi. En quelques semaines seulement, les formalités ont été réglées. L’organisation a non seulement pris en charge la totalité des dépenses liées au transfert de Yyacob, mais elle s’est, en plus, engagée à couvrir tous ses frais vétérinaires à vie !

© Chris Saucedo/Getty Images - American Humane Society

Les grandes retrouvailles ont eu lieu à San Antonio, dans l'État du Texas et ont été très fortes en émotions. Yyacob a immédiatement reconnu son maître tant aimé et s’est jeté sur lui avec une joie débordante et très émouvante. “American Humane est honorée d’avoir contribué à offrir à ce chien courageux la retraite confortable qu'il mérite après 7 années de bons et loyaux services rendus à pays”, a déclaré le Dr Robin Ganzert, président-directeur général de l’organisme.