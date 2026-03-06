Atteinte d’un trouble neurologique, une chienne se réveille dans la joie et la bonne humeur en piétinant maladroitement dans toute la chambre (vidéo)

Gabby est une chienne de sauvetage qui a rencontré la famille idéale. Son bonheur, elle le met en avant à travers des moments de joie intenses qui sont exprimés à sa manière. En effet, à cause de ses troubles neurologiques, Gabby a une démarche très instable. C’est cette particularité qui a retenu l’attention des internautes, complètement fans de la chienne et de ses mouvements inattendus.

Dans la vidéo en question, qui est devenue virale sur le compte TikTok « @anniewoodenleg » en quelques jours, la maîtresse de Gabby, relate avec les internautes ce moment où Gabby venait de se réveiller, très heureuse d’ouvrir les yeux dans cette maison qu’elle aime tant. La propriétaire ajoutait ce texte sous la vidéo : « L’excitation de Gabby d’être réveillée, mêlée à sa mauvaise perception de l’espace donnent des piétinements un peu étranges ce matin ».

Gabby : une chienne « aux besoins spéciaux »

Si on sait peu de choses de l’histoire de Gabby, rappelait PetHelpful, on comprend qu’elle est issue d’un sauvetage et que son début de vie a potentiellement pu être marqué par la difficulté.

Gabby présente a priori un désordre neurologique qui affecte sa démarche. Ses yeux ont une mobilité particulière, qui l’empêche de bien se positionner dans l’espace. Sa manière de se déplacer en est impactée, avec un rendu très chaotique. Malgré tout, la chienne conserve une bonne humeur permanente.

@annieswoodenleg / TikTok

Piétiner de bonheur

La vidéo qui a rencontré un grand succès nous permet d’avoir un petit aperçu de la chienne dans sa famille. Alors qu’elle vient de se réveiller, tout son corps semble vouloir exprimer la joie. Elle se déplace dans la chambre, agitant ses pattes vers l’avant, sommant son compagnon canin qui se repose tranquillement sur le lit, de se lever lui aussi.

On comprend que Gabby a envie de commencer sa journée, avec une bonne humeur communicative.

A lire aussi : Ce chien découvre l’océan pour la première fois de sa vie après avoir été adopté (vidéo)

« Elle ressemble à la version physique du chien que nous dessinions tous en maternelle »

En effet, avec ses yeux assez rapprochés et cette instabilité caractéristique, Gabby a retenu l’attention des internautes. Elle les renvoie en enfance, avec son allure de « dessin animé », également proche de ces dessins, un peu approximatifs, que nous tracions en étant petits pour représenter un chien.

Il est indéniable que Gabby nous séduit aussi par sa sincérité. Peu importe les difficultés qu’elle rencontre, elle a décidé de vivre sa vie et de partager son bonheur, tout simplement.