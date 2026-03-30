Un homme sauve un chien Husky errant et revient l'adopter une semaine plus tard (vidéo)

Après être venu à la rencontre de ce jeune Husky dans la rue, l’homme l’a déposé dans un refuge pour qu’il reçoive les soins essentiels, et a compris, finalement, qu’il devait le garder avec lui pour toujours. À travers une vidéo émouvante, le jeune propriétaire qui réside à Phoenix (Arizona, États-Unis) est revenu sur le moment poignant de l’annonce.

La reconnaissance des chiens est plus que reconnue. Ce Husky Sibérien a d’emblée manifesté une grande joie lorsque son sauveteur est venu à sa rencontre. Une semaine après, l’homme est revenu pour l’adopter, et la joie a été encore plus débordante.

Un bon réflexe

En découvrant ce jeune chien dans la rue, le bienfaiteur a eu le bon réflexe, expliquait PetHelpful. Il a en effet souhaité savoir si l’animal portait une puce électronique, et s’il était relié à un foyer qui l’attendait. Un refuge a pu lui confirmer la situation et dès lors, les plans du sauveur ont été révisés.

@fisher.shreds / TikTok

Écouter sa petite voix

Dès sa rencontre avec le Husky, l’homme savait qu’il avait eu un coup de cœur. Écoutant sa petite voix intérieur, il est revenu une semaine plus tard pour concrétiser son rêve : adopter Fisher, celui qu’il a pu sauver.

La vidéo des retrouvailles a été partagée sur @Fisher.shreds, et nous donne une belle idée de l’effusion de joie générée par le moment.

Relayée massivement sur TikTok, la vidéo a suscité l’émotion des spectateurs qui se réjouissent de pouvoir vivre ce moment par procuration. Un internaute ajoutait en commentaires une note d’humour très juste en disant : « J’adore quand les chiens se mettent en mode ver agité et ne peuvent tout simplement pas contenir leur excitation de vous voir ».

Parfaitement installé chez son nouveau papa, Fisher vit une belle vie, faite de moments d’aventure, de joie, et bien évidemment de tendresse.

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Quels sont les avantages de l’adoption d’un chien en refuge ?

L’adoption d’un chien auprès d’un refuge est un acte engagé qui témoigne d’une réflexion souvent profonde sur le bien-être animal. En plus d’être un choix louable, accueillir un animal issu d’une structure comporte de nombreux avantages. D’une part, vous offrez l’opportunité d’un quotidien stable et serein à un chien, et de l’autre, vous vous faites un très beau cadeau : celui d’un amour inconditionnel et d’une confiance sans limite.

La priorité est évidemment l’évolution de votre protégé, à qui vous promettez un avenir meilleur et un respect de chaque instant. Il vous apportera en retour :