Une étude scientifique prouve que les chiens possèdent un sens inné des quantités

Les chiens savent-ils faire la différence entre 2 et 3 objets sans avoir appris à compter ? Grâce à l'imagerie cérébrale, une équipe de chercheurs montre que le cerveau du meilleur ami de l’Homme réagit spontanément aux variations de quantité. Ce mécanisme, déjà observé chez les primates et chez l'être humain, suggère que nos compagnons à 4 pattes disposent eux aussi d'un sens inné des quantités. Une capacité qui pourrait les aider à s'orienter dans leur environnement et à prendre des décisions au quotidien… Explications.

Depuis plusieurs années, les scientifiques savent que de nombreuses espèces animales sont capables d'estimer des quantités. Cette aptitude ne repose pas sur le calcul, mais sur un système intuitif qui permet d'évaluer rapidement si un groupe est plus nombreux qu'un autre.

Chez l'être humain comme chez les primates, cette faculté est associée à une région précise du cerveau, nommé le cortex pariétal. Les chercheurs ont donc voulu savoir si les chiens utilisaient un mécanisme comparable.

Pour répondre à cette question, ils ont recruté 11 chiens de compagnie, entraînés à rester parfaitement immobiles lors d'examens d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Cette technique permet d'observer les zones du cerveau qui s'activent en fonction des tâches réalisées.

Pendant l'expérience, les toutous regardaient des séries d'images composées de points noirs sur fond blanc. Le nombre de points variait régulièrement, mais leur taille et leur disposition changeaient aussi afin d'éviter que les canidés ne se basent sur d'autres indices visuels, comme la surface occupée ou la densité.

Les scientifiques ont ensuite comparé l'activité cérébrale enregistrée lorsque les quantités restaient identiques et lorsqu'elles changeaient. Ils se sont également intéressés à l'importance de ces variations. En effet, il est généralement plus facile de distinguer 2 quantités très différentes que 2 ensembles presque identiques.

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Un système intuitif d'estimation des quantités

Les résultats de cette étude* montrent que le cortex pariéto-temporal des chiens réagit clairement aux changements de quantité. Plus la différence entre les ensembles présentés est importante, plus l'activité observée dans cette région du cerveau augmente.

Comme l’expliquent les scientifiques, le cerveau distingue plus facilement 2 quantités lorsque l'écart est marqué, par exemple entre 4 et 12 éléments, que lorsque les nombres sont proches, comme 8 et 10. Ce phénomène correspond à ce que les chercheurs observent déjà chez les humains, les singes et plusieurs autres espèces animales.

Cette découverte renforce l'idée que le sens des quantités est une capacité ancienne au cours de l'évolution. Elle ne serait donc pas propre aux primates ni liée à l'apprentissage des mathématiques, mais constituerait un outil cognitif partagé par de nombreux mammifères.

Pour les chiens, cette aptitude peut avoir un intérêt concret. Elle pourrait les aider à comparer rapidement la taille de 2 groupes d'animaux, à repérer une source de nourriture plus abondante ou encore à évaluer certaines situations sociales sans avoir besoin de compter précisément.

Les scientifiques soulignent toutefois que leurs travaux ne prouvent pas que nos fidèles compagnons savent compter au sens strict où l'entendent les humains. L'étude met plutôt en évidence un système intuitif d'estimation des quantités, présent directement dans leur cerveau.

* « Canine sense of quantity: evidence for numerical ratio-dependent activation in parietotemporal cortex », Lauren S. Aulet & al, Biology Letters, décembre 2019.