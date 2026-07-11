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Sauvée de la rue cette pauvre chienne errante et borgne donne naissance à 10 magnifiques chiots (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Les chiens en détresse donnent parfois l’impression d’avoir la capacité de repérer les personnes qui sont véritablement en mesure de les aider. L’histoire de Grace va tout à fait dans ce sens. Cette chienne qui était sur le point de mettre bas, à l’insu de ses bienfaiteurs, s’est montrée reconnaissante à l’égard de ces derniers et est contente d’élever ses chiots dans de bonnes conditions.

Illustration : "Sauvée de la rue cette pauvre chienne errante et borgne donne naissance à 10 magnifiques chiots (vidéo)"
© @its_me_tosha / TikTok

Tosha, qui se fait appeler « @its_me_tosha » sur TikTok, vient souvent en aide aux animaux en difficulté qu’elle rencontre. Elle a récemment eu l’occasion de le faire à nouveau.

Elle et son mari possèdent une propriété de plus de 13 hectares au beau milieu de l’Oklahoma (Etats-Unis). A la mi-juin 2026, une chienne errante a surgi de nulle part et est venue à la rencontre du conjoint de Tosha, qui a aussitôt appelé cette dernière.

La jeune femme ayant de l’expérience en sauvetage animalier, elle sait reconnaître les signes d’abandon et de maltraitance. C’est clairement le cas pour cette chienne, qui avait un œil en moins et perdu la majeure partie d’une oreille, en plus d’être maigre. Malgré tout, elle se montrait extrêmement amicale et affectueuse.

Illustration de l'article : Sauvée de la rue cette pauvre chienne errante et borgne donne naissance à 10 magnifiques chiots (vidéo)
@its_me_tosha / TikTok

Le couple l’a appelé Grace et a décidé de lui offrir l’hospitalité, sans se douter de la surprise qu’elle réservait à ses bienfaiteurs.

Moins de 8 heures après son arrivée, Grace à commencé à mettre bas. Elle a finalement accouché de 10 magnifiques chiots, tous en bonne santé. Tosha et son mari n’en revenaient pas.

Illustration de l'article : Sauvée de la rue cette pauvre chienne errante et borgne donne naissance à 10 magnifiques chiots (vidéo)
@its_me_tosha / TikTok

« Elle portait en elle 10 raisons de ne pas abandonner »

« Elle portait en elle 10 raisons de ne pas abandonner », peut-on lire de la part de Tosha en légende d’une vidéo TikTok, partagée le 24 juin 2027, ayant généré près de 700 000 vues et relayée par Parade Pets. La voici :

@its_me_tosha

She was carrying 10 reasons not to give up. #dogrescue #spayandneuter #wedontdeservedogs

? original sound - itsmetosha ????

Clairement soulagée et reconnaissante d’être en sécurité, de ne manquer de rien et surtout de pouvoir élever ses petits dans un endroit confortable, Grace exprime sa gratitude à l’égard de ses hôtes chaque fois qu’ils viennent la voir et s’enquérir de l’état des bébés.

En rencontrant cette famille bienveillante, la chienne a pris la meilleure décision de sa vie, pour elle-même comme pour ses chiots.

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