Elle renonce à aller à la plage pour sauver un Dalmatien errant épuisé par la chaleur et en faire son meilleur ami (vidéo)

Elle pensait simplement passer une journée à la plage. À la place, Rachel a croisé la route d'un Dalmatien errant, épuisé par la chaleur. En choisissant de s'arrêter pour lui venir en aide, elle ignorait alors qu'elle venait de rencontrer celui qui deviendrait son compagnon de vie.

Rachel a toujours eu un faible pour les animaux. Dès qu'elle en a l'occasion, cette passionnée au grand cœur consacre d'ailleurs une partie de son temps libre à emmener en excursion des chiens de refuge de la région de Philadelphie (États-Unis) pour leur offrir quelques heures de liberté loin de leur box.

Un jour, alors qu'elle se rendait simplement à la plage, son programme a pris une tournure inattendue en apprenant qu'un chien errant se trouvait en difficulté sous une chaleur écrasante. Pour elle, impossible de ne pas lui porter secours !

Une rencontre inattendue qui change 2 vies

C’est le 28 juin 2024, alors qu'elle prenait la route pour profiter d'une journée à la plage que Rachel a appris qu'un Dalmatien errait seul dans les rues sous une chaleur accablante de 38 °C. Amaigri, épuisé et incapable de poursuivre son chemin, le toutou avait visiblement besoin d'aide.

© @rachelishaa / Instagram

Sans hésiter, la jeune femme a renoncé à son programme pour partir à sa recherche et lui porter secours. Ce qui devait être une simple journée d'été venait alors de prendre une tout autre tournure...

En portant secours à ce chien abandonné, qu'elle baptisera plus tard Pongo, Rachel était en effet loin d'imaginer que cette rencontre inattendue marquerait le début d'une belle histoire qui se poursuit encore aujourd'hui.

© @rachelishaa / Instagram

Un joyeux anniversaire d’adoption

Deux ans plus tard, dans une touchante vidéo Instagram relayée par DogTime, on apprend que le beau Dalmatien n’a jamais plus quitté Rachel et qu’il a été officiellement adopté par la jeune femme. Pour célébrer cette rencontre qui a changé leur vie, celle-ci a tenu a retracé le chemin parcouru depuis le jour où elle a secouru Pongo jusqu'à leur quotidien aujourd'hui.

🌡️ Comment aider un chien en surchauffe ? 🐕 Pourquoi Pongo s'est attaché si vite ? 💫 D'autres histoires d'adoption miraculeuse Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Les premières images replongent les internautes dans cette journée du 28 juin 2024, avant de laisser place à un tout autre décor : en 2026, Pongo est devenu un chien heureux, en pleine forme et entouré d'amour.

Pour marquer ce deuxième anniversaire d'adoption, Rachel a même revêtu un t-shirt à l'effigie de son compagnon avant de l'emmener... à la plage ! Une destination qu'ils n'avaient finalement jamais atteinte le jour de leur rencontre, mais qui est désormais devenue le symbole de leur nouvelle vie ensemble.

© @rachelishaa / Instagram

« Il y a 2 ans, un Dalmatien avait besoin d'être secouru, et le reste appartient à l'histoire et au destin », résume-t-elle avec émotion dans la légende de sa publication. On leur souhaite de fêter de nombreux autres anniversaires d'adoption dans l'avenir !