Une étude révèle que le cerveau de votre chien possède une zone dédiée à la reconnaissance des visages

Les chiens ne se contentent pas de reconnaître leurs humains grâce à leur odeur ou à leur voix. Une étude scientifique menée aux États-Unis* révèle que leur cerveau dispose d’une région spécifiquement dédiée au traitement des visages. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur l’évolution de la cognition canine et sur le lien particulier qui unit l’Homme et celui que l’on considère comme son « meilleur ami ».

Des chercheurs de l’Emory University ont voulu savoir si le cerveau de nos fidèles compagnons possédait, comme celui des humains et de certains primates, une zone spécialisée dans la reconnaissance des visages.

Pour répondre à cette question, ils ont utilisé une technique d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) sur des toutous éveillés et non sédatés. Cette approche permet d’observer quelles régions cérébrales s’activent en fonction des stimuli présentés.

6 chiens spécialement entraînés à rester immobiles dans un scanner ont participé à l’expérience. Pendant les séances, les scientifiques leur ont montré différentes vidéos représentant des visages humains, des faces de chiens, des objets, des scènes du quotidien ou encore des images brouillées servant de contrôle.

Un mécanisme cérébral dédié au traitement des informations faciales

Les analyses ont révélé une région spécifique située dans le cortex temporal des toutous. Cette zone présentait une activité nettement plus importante lorsque les canidés observaient des visages que lorsqu’ils regardaient des objets ou d’autres stimuli visuels.

Cette région répondait aussi bien aux visages humains qu’aux bouilles de leurs congénères. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence ce qu’ils décrivent comme une « région sélective des visages », comparable dans sa fonction à certaines zones spécialisées du cerveau humain.

Cette découverte constitue l’une des premières preuves directes de l’existence, chez le chien, d’un mécanisme cérébral dédié au traitement des informations faciales.

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Un résultat de leur évolution aux côtés des humains

Ces résultats renforcent l’idée que les chiens ont développé au fil de leur évolution des capacités cognitives particulièrement adaptées à la vie aux côtés des humains.

La domestication, entamée il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, aurait favorisé les canidés capables de mieux interpréter les signaux sociaux humains. Reconnaître rapidement un visage, distinguer les individus ou percevoir certaines expressions pouvait constituer un avantage important dans leurs interactions avec nous.

Cette étude apporte ainsi un argument supplémentaire en faveur d’une adaptation biologique profonde des chiens à leur environnement humain. Leur aptitude à identifier leur adoptant ne reposerait donc pas uniquement sur l’apprentissage ou l’odorat, mais aussi sur une organisation cérébrale spécialisée. Leur cerveau a évolué pour accorder une attention toute particulière à notre visage !

* « Awake fMRI reveals a specialized region in dog temporal cortex for face processing », Daniel D. Dilks & al, PeerJ, août 2015.