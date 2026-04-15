Après un accident impliquant 4 voitures, un policier rassure une chienne séniore séparée de sa propriétaire hospitalisée jusqu'à l'arrivée de la famille

Sur une autoroute en Floride, un policier est intervenu bien au-delà de sa mission habituelle après un accident de la route impliquant plusieurs véhicules. George Vasquez a découvert une chienne désorientée à bord de l’un des véhicules accidentés et est resté à ses côtés jusqu’à l’arrivée de sa famille. La Caniche de 10 ans, nommée Ginger, a ainsi pu être rapidement mise en sécurité, puis rendue à des membres de la famille de sa maîtresse hospitalisée.

Dans le nord-ouest de la Floride (Etats-Unis), un officier de police n'a pas hésité à dépasser le cadre de sa mission pour venir en aide à une chienne en détresse, la maîtresse de celle-ci ayant été hospitalisée à la suite d'un terrible accident de la route. Un récit rapporté par WJHG le mardi 14 avril.

Les faits se sont déroulés le lundi 13 avril dans le comté d'Okaloosa. Ce jour-là, un accident impliquant 4 véhicules était survenu sur l'autoroute US 98 près de la localité de Florosa, dans le sud dudit comté.

Secours et forces de l'ordre sont rapidement arrivés sur les lieux. Parmi les intervenants figurait l'adjoint George Vasquez, du bureau du shérif local (Okaloosa County Sheriff's Office).

Il a découvert une chienne séniore manifestement perdue et inquiète, et pour cause ; elle se trouvait à bord de l'une des voitures accidentées. Sa propriétaire, blessée, venait d'être transportée à l'hôpital HCA Florida Fort Walton-Destin.

Femelle Caniche de 10 ans répondant au nom de Ginger, elle a été prise en charge par George Vasquez, qui a décidé de rester à ses côtés pour la mettre en sécurité et la rassurer jusqu'à l'arrivée de membres de sa famille.



Okaloosa County Sheriff's Office / Facebook

Secouée, mais indemne

Ginger était saine et sauve malgré la violence de l'accident. Elle a pu le rester grâce au policier, qui l'a ensuite remise aux proches de la victime venus la chercher.

L'attitude admirable de George Vasquez a été saluée par les membres de la communauté locale, notamment après que la page Facebook du bureau du shérif du comté d'Okaloosa a relaté les faits.

L'auteur de la publication en question a souhaité, au passage, un prompt rétablissement à la maîtresse de Ginger et aux autres personnes blessées suite à cet accident.

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