Ce chien, impressionnant par son intelligence, résout la soustraction posée par son maître (vidéo)

Grâce à leur intelligence développée, nos chiens sont capables de retenir et d’apprendre de nombreuses choses. Peut-être que votre liste de tours maîtrisés par votre boule de poils est longue, mais sait-elle résoudre des calculs mathématiques ? Luna, elle, en est capable !

Jared est le fier propriétaire d’une femelle Cockapoo (croisement entre le Cocker et le Caniche) nommée Luna. Le duo fait la paire sur les réseaux sociaux, où il est suivi par des millions de personnes. Si le contenu qu’il propose est aussi apprécié, c’est parce qu’il est rare et impressionnant. En effet, la chienne dispose de capacités intellectuelles remarquables .

A priori, Luna est un toutou comme les autres. Elle profite de balades avec son propriétaire, goûte des aliments et fait la sieste avec sa petite sœur humaine. Toutefois, ce qui la différencie des autres chiens sur internet, c’est qu’elle est capable de résoudre des problèmes mathématiques, et pas des moindres.

@lunatheminicockapoo / Instagram

Une grande intelligence

Luna ne se contente pas de résoudre les calculs les plus simples. Elle peut additionner, soustraire et même diviser des nombres grâce à l’apprentissage que lui a donné son maître. Elle peut même venir à bout de problèmes complexes impliquant plusieurs nombres et opérations variées, comme 6/2x1+0.

Ce qui impressionne les internautes, mais aussi son propriétaire, c’est qu’on la voit réfléchir après avoir pris connaissance du problème. Puis, une fois qu’elle pense avoir la réponse, elle gratte l’épaule ou le bras de son humain jusqu’à arriver au résultat. Elle ne se trompe dans aucune des vidéos publiées.

Une immense fierté

Même s’il lui a enseigné les astuces pour pouvoir compter, résoudre le problème et donner sa réponse, son maître semble toujours très impressionné lorsqu’elle arrive au bon chiffre. Il la félicite généralement chaleureusement et est admiratif : « Elle me rend si fier », a-t-il confié sous une publication récente.

Jared n’est pas le seul à louer les mérites du quadrupède, puisque les internautes sont aussi bouche bée face à une telle intelligence : « Luna, tu es vraiment plus que précieuse, tu comprends tout et tu es juste si parfaite, je peux te regarder sans cesse », partageait quelqu’un ; « C’est un génie », assurait une autre personne.

