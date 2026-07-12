Un ancien soldat atteint de stress post-traumatique retrouve une vie plus sereine et aide même ses semblables grâce à son chien d'assistance

Le quotidien de Brian Johnson n’est plus le même depuis l’arrivée de son chien d’assistance appelé Homer. Grâce à celui-ci, l’ancien militaire aux prises avec le stress post-traumatique surmonte son anxiété et reprend goût à la vie.

Un chien d’assistance a changé la vie d’un vétéran des forces armées américaines profondément traumatisé par la guerre. Pourtant, les caractéristiques de l’animal ne correspondaient pas du tout à celles qu’imaginait l’homme qui bénéficie aujourd’hui de son accompagnement au quotidien, aussi bien à la maison qu’au travail, où le binôme vient en aide à d’autres personnes marquées psychologiquement.

Brian Johnson, 46 ans, habite Pensacola en Floride. Ancien membre de l’infanterie de marine, il souffre du trouble de stress post-traumatique (TSPT) à la suite de son déploiement en Irak lors de l’invasion de 2003. « Mon TSPT est lié aux combats, explique-t-il à WUSF Public Media . Nous avons dû faire et voir beaucoup de choses que la plupart des gens ne verront jamais. J'ai vu le pire de ce que les êtres humains peuvent s'infliger les uns aux autres. Pendant des années, cela m'a terrorisé, et j'en fais encore des cauchemars. »

L’ex-Marine ajoute n’avoir bénéficié d’« aucun soutien » à son retour à la vie civile aux Etats-Unis. « Le TSPT était encore fortement stigmatisé », poursuit-il.

Il ne voulait pas d’un Caniche jusqu’à sa rencontre avec Homer

Des années plus tard, il a été pris d’une forte crise de peur et d’anxiété. Il a alors composé le 988, le numéro d'urgence consacré à la santé mentale et à la prévention du suicide. Il a, dès lors, commencé un traitement.

Par la suite, son thérapeute lui a suggéré de recourir à un chien d’assistance. L’idée a plu à Brian Johnson, mais celui-ci a précisé qu’il ne voulait pas d’un Caniche. C’est pourtant un croisé Caniche et Schnauzer géant du nom d’Homer qui lui a été présenté par l’association K9s For Warriors.



WUSF Public Media

Le grand quadrupède au pelage noir a rapidement fait voler ses réticences en éclats. « C'était une journée extrêmement émouvante. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps », se souvient le militaire à la retraite.

« J'ai baissé les yeux vers Homer, et lui était complètement détendu »

Au fil des séances d’entraînement, Brian Johnson a retrouvé confiance et sérénité. Notamment lorsqu’il a affronté une foule particulièrement dense à l’aéroport. « J'ai baissé les yeux vers Homer, et lui était complètement détendu », raconte-t-il. A partir de ce moment-là, il a compris qu’il pouvait tout surmonter avec ce chien à ses côtés.

🐕 Comment un chien détecte l'anxiété ? 💪 Peut-on réduire ses médicaments avec un chien ? 📖 D'autres histoires de chiens qui changent des vies Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



WUSF Public Media

« Avant Homer, je sortais du lit à contrecœur, dit-il. Je devais prendre une grande quantité de médicaments. Je me gavais de traitements à cause de l'anxiété et de l'hypervigilance dont je souffrais. »

S’il continue de prendre certains médicaments, il en est désormais moins dépendant grâce à Homer, qui le réveille tous les matins à 7 heures et lui transmet ainsi sa joie de vivre.

Brian Johnson aide à son tour, avec le concours d’Homer

Aujourd’hui, Brian Johnson travaille dans un centre venant en aide aux personnes ayant traversé des traumatismes, comme lui. Une mission qu’il remplit, bien évidemment, en compagnie d’Homer. « Je leur explique qui je suis, quel est mon diagnostic et depuis combien de temps je suis en rétablissement durable », indique le quadragénaire.



WUSF Public Media

Son chien aide aussi les enfants traumatisés, comme cette jeune fille qui parlait à peine jusqu’à sa rencontre avec Homer. « Elle s'est assise par terre avec lui, et elle a répondu à chacune des questions sans la moindre hésitation », raconte-t-il.