Une étude scientifique prouve que les chiens peuvent repérer le stress humain grâce à leur flair

Les chiens ne cesseront jamais de nous surprendre ! En plus de comprendre plusieurs mots, d’avoir une ouïe très fine ou encore de ressentir des émotions proches de la compassion, ces animaux fascinants sont capables de détecter le cortisol chez nous autres humains, l’hormone du stress, en sentant la modification de notre haleine. C’est ce qu’une étude scientifique menée à l’Université de Belfast* a démontré.

De nombreux adoptants sont convaincus que leur chien est capable de détecter leur état émotionnel, notamment leur stress. Cette intuition est désormais appuyée par la science ! En effet, une étude publiée dans la revue scientifique PLOS One apporte un éclairage particulièrement rigoureux sur cette capacité étonnante de nos amis à 4 pattes.

Ces derniers sont connus pour leur flair exceptionnel, capable d’identifier des substances invisibles pour nous autres humains. Mais au-delà des odeurs classiques, les chercheurs s’intéressent depuis quelques années à une question plus subtile : les chiens peuvent-ils percevoir nos émotions… à travers notre odeur ?

Des travaux antérieurs suggéraient déjà que les toutous réagissent à notre stress. Restait à savoir si cette perception reposait réellement sur des signaux olfactifs, c’est-à-dire des modifications chimiques de notre corps… C’est précisément ce que l’étude de l’Université de Belfast a cherché à démontrer.

36 participants et 4 chiens testeurs

Pour mener leurs recherches, les scientifiques ont sollicité 36 participants qui ont fourni des échantillons de sueur et de respiration. Les prélèvements ont été réalisés dans 2 situations : au repos (état normal) et après un exercice stressant (calcul mental sous pression). Afin de s’assurer que le stress était réel, les chercheurs ont mesuré le ressenti des participants à travers un questionnaire, leur rythme cardiaque et leur pression sanguine.

4 chiens, entraînés à reconnaître une odeur spécifique, ont participé à l’expérience dans un protocole en double aveugle (ni les canidés ni les expérimentateurs ne savaient où se trouvait la bonne réponse.)

Lors des tests, les toutous ont été confrontés à 3 échantillons pour identifier l’odeur correspondant au stress :

Une odeur de stress.

Une odeur neutre.

Un échantillon « vide ».

© « Dogs can discriminate between human baseline and psychological stress condition odours » – PLOS One

Des résultats saisissants

Comme le rapporte l’article scientifique, les résultats sont sans appel ! Les chiens ont identifié correctement l’odeur du stress dans plus de 93 % des cas. Un score extrêmement élevé, surtout lorsqu’on le compare au hasard : face à 3 choix possibles, une réponse aléatoire n’aurait donné qu’environ 33 % de réussite. Certains d’entre eux atteignent même jusqu’à 96,88 % de réussite. Autrement dit, les toutous ne devinent pas, ils détectent réellement une différence entre une personne stressée et une personne détendue.

Les chercheurs concluent que le stress entraîne des modifications dans les molécules émises par le corps (dans la sueur et l’haleine), et que ces changements sont perceptibles par les chiens.

Cette étude apporte une confirmation importante. En effet, les chiens ne se contentent pas d’observer nos comportements ou notre voix, mais ils perçoivent bel et bien des signaux qui nous sont invisibles.

Cela signifie que votre fidèle compagnon à 4 pattes, confortablement installé à vos pieds, peut « sentir » votre stress, même si vous ne le montrez pas ! Cela renforce l’idée que la relation humain-chien va bien au-delà de la simple cohabitation : elle repose aussi sur une communication chimique silencieuse.

Et si nos chiens nous comprenaient mieux que nous-mêmes ?

De telles conclusions nous permettent de mieux comprendre celui que l’on considère depuis toujours comme étant « le meilleur ami de l’Homme ». Aujourd’hui, certains comportements prennent tout leur sens. Un chien qui devient agité sans raison apparente ou qui vient spontanément vous réconforter ne réagit pas au hasard : il capte quelque chose que vous émettez.

Cette étude nous rappelle un élément essentiel : nos boules de poils adorées perçoivent une part de nous, que nous ignorons parfois nous-mêmes.

Enfin, précisons que ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses, comme :

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Améliorer l’entraînement des chiens d’assistance.

Mieux accompagner les personnes concernées par l’anxiété ou le stress post-traumatique.

Savoir détecter précocement les crises de stress.

Cette découverte confirme ce que nombre d’entre nous pressentaient déjà : les chiens nous comprennent, et même bien au-delà de ce que nous imaginions. Notre corps communique en permanence, et nos animaux de compagnie savent l’écouter… ou plutôt, le sentir !

* « Dogs can discriminate between human baseline and psychological stress condition odours », Clara Wilson, Kerry Campbell, Zachary Petzel, Catherine Reeve, PLOS One, 28 septembre 2022.