Ce chien épileptique et partiellement sourd a attendu sa chance au refuge pendant 700 jours avant de rencontrer la bonne personne

Chase, un chien atteint d’épilepsie et de surdité, a enfin trouvé sa famille idéale après près de 2 ans d'attente. C’est grâce à un programme spécial qu’il a rencontré sa nouvelle maîtresse, prête à relever le défi et à lui offrir une vie pleine d’amour.

Après un bref séjour dans une petite structure d'accueil rurale, un chien appelé Chase avait été transféré au refuge Patty Baker Humane Society, situé à Naples en Floride (Etats-Unis), en novembre 2023.

Dès son arrivée, les bénévoles avaient été charmés par son tempérament agréable et amical. « C’était un grand gaillard un peu maladroit et attachant qui avait juste besoin qu’on lui donne sa chance, raconte Becca Morris, directrice générale de l'association floridienne, à The Dodo . Nous étions heureux de pouvoir l'accueillir. »



Patty Baker Humane Society Naples

Du côté du personnel, tout le monde était persuadé que Chase allait rapidement trouver une famille aimante. Cela n'a toutefois pas été le cas. Le chien était desservi par son apparence, type Pitbull / American Staffordshire Terrier, et sa santé.

Un mois après son arrivée, le quadrupède a, en effet, eu une crise. L'examen par le vétérinaire a révélé qu'il était atteint d'épilepsie. Un traitement a été prescrit, et celui-ci a permis de contrôler les crises. Il s'est également avéré qu'il souffrait d'une otite chronique qui a ensuite nécessité l'ablation de son conduit auditif droit. Depuis, Chase est partiellement sourd. Malgré tout, il n'a rien perdu de son caractère affectueux et enjoué.



Patty Baker Humane Society Naples

« Honnêtement, nous pensons que le diagnostic d'épilepsie effraie les gens, explique Becca Morris. L'épilepsie peut paraître intimidante quand on n'y est jamais confronté, même si les crises de Chase étaient parfaitement maîtrisées. Les opérations des oreilles et la perte auditive ont probablement contribué à ces hésitations. De plus, dans notre communauté, les chiens imposants connaissent souvent des séjours plus longs en refuge en raison des restrictions de race et de poids imposées par les associations de copropriétaires. Sur le papier, Chase avait beaucoup de handicaps, mais rien de tout cela ne reflétait sa véritable personnalité. »

La fin de l'attente et le début du bonheur

Le séjour de Chase au refuge s'est prolongé, mais la chance a fini par lui sourire après plus de 700 jours d'attente. Le chien a eu la chance d'intégrer le programme « Rescue Recess », basé sur des randonnées et aventures en compagnie de bénévoles. Ces activités permettent aux chiens bénéficiaires de sortir du cadre du refuge, de consolider leur socialisation et de se faire connaître.



Patty Baker Humane Society Naples

C'est par ce biais que Chase a rencontré une femme au grand coeur et qui avait déjà eu un chien épileptique. Elle avait donc de l'expérience et n'avait pas peur de relever le défi. « En fait, elle dirige une clinique spécialisée dans les maux de tête et les crises d'épilepsie chez les patients humains, donc cela semblait être une association parfaite », précise Becca Morris.

L'adoption a été officialisée peu après. Depuis, Chase coule des jours heureux dans sa nouvelle maison.

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