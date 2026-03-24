Filmé dans un train bondé un chien d'assistance guide son maître malvoyant vers un siège réservé (vidéo)
Malgré la foule et le tumulte d’un train aux heures de pointe, un Labrador a guidé son maître aveugle jusqu’à un siège réservé. Devant l’occupant, il a signalé avec calme et politesse que la place revenait à son humain. Son comportement exemplaire illustre parfaitement l’intelligence et la dévotion qui font la force des chiens guides.
Les trajets aux heures de pointe sont souvent synonymes de stress et de foule, mais pour ce Labrador et son maître aveugle, ce n’est pas un problème. Dans une vidéo Reddit relayée par Parade Pets, on découvre le chien guide menant calmement son maître à travers un train bondé.
Malgré l’agitation, le toutou avance avec assurance jusqu’à un siège réservé aux personnes handicapées déjà occupé. Une scène simple qui illustre à la fois le sang-froid et le professionnalisme impressionnant de ces chiens d’exception.
© u/DearEmphasis4488 / Reddit
Un chien guide exemplaire
Le toutou a en effet montré toute l’étendue de son savoir-faire en aidant son maître à trouver une place assise. Avec douceur et politesse, il est resté immobile devant l’homme déjà assis, signalant clairement où son maître devait s’assoir. L’homme a compris immédiatement, s'est levé et a même sécurisé le siège pour qu’il soit prêt à accueillir le maître du toutou.
Quelques instants plus tard, celui-ci s’est assis, tandis que son fidèle compagnon, satisfait de sa mission, s'est blotti entre ses jambes, avant de jeter un regard protecteur par-dessus son épaule pour s’assurer que tout allait bien.
Dog making sure that blind hooman gets a seat.
by u/DearEmphasis4488 in MadeMeSmile
Un moment touchant de travail d’équipe et de gentillesse
La scène a profondément touché les internautes, qui ont été nombreux à saluer à la fois l’intelligence du chien et la belle coopération entre tous les protagonistes.
Dans les commentaires, certains ont même imaginé avec humour le chien demander poliment sa place, tandis que d’autres ont été impressionnés par la réaction immédiate du passager, qui s’est levé sans hésiter.
© u/DearEmphasis4488 / Reddit
Ce petit moment du quotidien en dit long : il met en lumière l’incroyable capacité des chiens guides à communiquer et à s’adapter, mais aussi la confiance qui les lie à leur maître. Grâce à cette complicité et à la bienveillance d’un inconnu, la situation s’est déroulée avec une simplicité touchante, rappelant que quelques gestes suffisent parfois à rendre le monde plus humain.
L'info Woopets : comment les chiens guides d’aveugles sont-ils entraînés ?
La formation d’un chien guide est longue et rigoureuse. Elle commence dès le plus jeune âge pour s’assurer qu’il puisse accompagner son futur maître en toute sécurité :
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- Début très tôt : Les chiots sont d’abord confiés à une famille d’accueil qui leur enseigne les bases de l’obéissance, la propreté et la socialisation.
- Entraînement intensif : Vers l’âge d’un an, le chien entre dans un centre spécialisé où il suit une formation de plusieurs mois. Il apprend à répondre à des ordres précis, à éviter les obstacles, à se comporter dans les transports et à mémoriser des trajets.
- Acquisitions des compétences spécifiques : Un chien guide doit maîtriser une cinquantaine d’ordres utiles au quotidien, comme signaler les trottoirs, les escaliers ou les passages piétons.
- Certification et adaptation au maître : Une fois formé, il obtient un certificat d’aptitude et est ensuite jumelé avec une personne aveugle ou malvoyante, suivie par un stage pour bien s’habituer ensemble.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
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